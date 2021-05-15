Натовп вірян без масок і дистанції: Онуфрій у Харкові влаштував літургію – обурливі фото
До Харкова, який лише нещодавно покинув червону зону карантину, з візитом прибув предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій. Він влаштував літургію з порушенням усіх карантинних норм.
Джерело:"Суспільне"
Дійство відбулося у Благовіщенському кафедральному соборі. Більшість вірян перебували всередині храму без захисних масок. Про дотримання дистанції навіть не мовилося.
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На оприлюднених кадрах з літургії видно, як щільно один до одного стоять люди у приміщенні. Майже усі – без захисних масок, зокрема й священнослужителі. У соборі багато літніх людей та дітей.
Після літургії у сквері поруч з собором заплановане освячення пам'ятника митрополиту Никодиму і презентація книги "Історія Харківської єпархії" (новітнього періоду) в церковно-історичному музеї Харківської єпархії. Відомо, що предстоятель УПЦ МП прибув до Харкова вранці 15 травня.
Як повідомили Суспільному у пресслужбі поліції Харківщини, біля храму чергували приблизно 150 поліцейських. Наразі невідомо, чи склали правоохоронці бодай 1 протокол. Однак на оприлюднених кадрах видно, що поліція не намагалася вивести людей або зробити зауваження тим, хто порушує дистанцію.
Онуфрій у Харкові влаштував літургію / Фото Triolan
COVID-19 у Харкові: головне
- Харків перебував у червоній зоні карантину 25 днів. Епідеміологічна ситуація дещо покращилася лише 6 травня. Саме тоді область стала "жовтою".
- Водночас у регіоні заборонені масові заходи, зокрема й релігійні, за участю більш як 1 особи на 4 квадратний метр площі будівлі або території або наповненістю залів понад 50% місць.
- Згідно з даними МОЗ, за минулу добу коронавірус у Харкові діагностували у 630 людей. Загалом від початку пандемії недугу підхопили 143 045 осіб.
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