Натовп вірян без масок і дистанції: Онуфрій у Харкові влаштував літургію – обурливі фото

До Харкова, який лише нещодавно покинув червону зону карантину, з візитом прибув предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій. Він влаштував літургію з порушенням усіх карантинних норм.

Дійство відбулося у Благовіщенському кафедральному соборі. Більшість вірян перебували всередині храму без захисних масок. Про дотримання дистанції навіть не мовилося.

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На оприлюднених кадрах з літургії видно, як щільно один до одного стоять люди у приміщенні. Майже усі – без захисних масок, зокрема й священнослужителі. У соборі багато літніх людей та дітей.

У літургії взяли участь 57-річний політик Вадим Новинський, а також секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Після літургії у сквері поруч з собором заплановане освячення пам'ятника митрополиту Никодиму і презентація книги "Історія Харківської єпархії" (новітнього періоду) в церковно-історичному музеї Харківської єпархії. Відомо, що предстоятель УПЦ МП прибув до Харкова вранці 15 травня.

Як повідомили Суспільному у пресслужбі поліції Харківщини, біля храму чергували приблизно 150 поліцейських. Наразі невідомо, чи склали правоохоронці бодай 1 протокол. Однак на оприлюднених кадрах видно, що поліція не намагалася вивести людей або зробити зауваження тим, хто порушує дистанцію.

Онуфрій у Харкові влаштував літургію / Фото Triolan

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