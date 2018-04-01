Віряни східного обряду відзначають вербну неділю

Сьогодні, 1 квітня, віряни східного обряду святкують вербну неділю та готуються до Великодня. До слова, католики та протестанти святкують Великдень вже сьогодні.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомила кореспондент Альона Черненко.

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Віряни, які вже десятиліттями ходять цього дня до церкви, зазначають, що цього року до церкви прийшло набагато більше людей, ніж в попередні роки.

За повір'ям, якщо додому принести освячені гілочки верби, тоді цілий рік вся сім'я буде здорова та житиме в добробуті. Такі гілочки потрібно тримати в себе в оселі рік. Варто зазначити, що в Єрусалимі, звідки і пішло це свято, освячують не вербові гілочки, а пальмову гілку.

Це свято символізує прихід весни. За народною прикметою, якщо в цей день тепло, то теплим буде і літо.