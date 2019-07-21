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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вірю, що в парламенті буде робоча більшість, – Андрій Садовий із сім'єю проголосував на виборах

      239 Читать новость на русском
      Андрій Садовий проголосував на виборах 2019
      Андрій Садовий проголосував на виборах 2019 / facebook.com/samopomich.ua

      Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий із дружиною Катериною Кіт-Садовою проголосували у Львові на виборах до парламенту.

      Як сказав після волевиявлення Садовий, він оптиміст і вірить, що в парламенті буде робоча більшість, буде сформований якісний уряд і почнуться позитивні зміни в країні.

      Садовий
      Андрій Садовий з родиною

      Ми у занадто складній ситуації, щоб витрачати час на дискусії. Тому наступний парламент має два шляхи – або робити те, що корисно для країни і не мати великої підтримки від людей, або імітувати реформи, і люди також будуть мати жаль,
      – наголосив Андрій Садовий.

      І підсумував: "Тому я переконаний: якщо робити реформи і робити їх швидко, то потім люди скажуть дякую".

      Садовий
      Лідер "Самопомочі" Садовий із сім'єю виконали свій громадянський обов'язок

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини Львова День виборів Андрій Садовий
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