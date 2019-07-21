Вірю, що в парламенті буде робоча більшість, – Андрій Садовий із сім'єю проголосував на виборах

Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий із дружиною Катериною Кіт-Садовою проголосували у Львові на виборах до парламенту.

Як сказав після волевиявлення Садовий, він оптиміст і вірить, що в парламенті буде робоча більшість, буде сформований якісний уряд і почнуться позитивні зміни в країні.



Андрій Садовий з родиною

Ми у занадто складній ситуації, щоб витрачати час на дискусії. Тому наступний парламент має два шляхи – або робити те, що корисно для країни і не мати великої підтримки від людей, або імітувати реформи, і люди також будуть мати жаль,

– наголосив Андрій Садовий.

І підсумував: "Тому я переконаний: якщо робити реформи і робити їх швидко, то потім люди скажуть дякую".



Лідер "Самопомочі" Садовий із сім'єю виконали свій громадянський обов'язок