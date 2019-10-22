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      "Вірю в Україну": засуджений до 14 років тюрми політв'язень написав листа з російського полону

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      Володимир Дудка
      Володимир Дудка / prm.ua

      Севастополець, колишній військовий моряк МВС України, політв'язень Володимир Дудка вперше за 3 роки написав емоційного листа з російського полону. Чоловіка незаконно ув'язнили на 14 років за сфабрикованою справою "українських диверсантів".

      Лист опублікувала у фейсбуці журналістка 24 каналу Катерина Петренко.

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      "Дякую всім за підтримку, за боротьбу за моє звільнення. Я надіявся на справедливе рішення, доводив абсурдність обвинувачення, але... Вийшло, як вийшло, іншого не можна було й очікувати. Бог їм всім суддя. Ми намагались довести свою невинуватість..." – написав заручник Кремля.

      Справа в тім, що за 3 роки незаконного арешту в окупованому Криму Дудку піддавали тортурам, не надавали належної медичної допомоги і не віддавали листів з материкової території України. 15 жовтня так званий Верховний суд Росії залишив у силі вирок і незаконно засудив українців на 14 років колонії суворого режиму. За словами сина бранця, "за відмову співпрацювати зі слідством".

      "Моє здоров'я у задовільному стані. Я один раз спілкувався терапевтом, і в мене взяли аналізи. Ось і все. Так, приймаю таблетки, які привіз із собою. Деякі закінчились, вони дали свій аналог. Хочу ще раз зустрітись з терапевтом. Написав заяву, надіюсь, що скоро зустрінусь з лікарем. А так все, як завжди", – мовиться у листі бранця.

      Він також висловив надію, що скоро побачить і особисто скаже "дякує" українцям, які його підтримали і підтримують досі.

      Ви знаєте, я вірю в Україну. Я знаю, що Україна гідна кращого і до цього треба прагнути. Я вірю в народ України. Дасть Бог, все буде добре. Бережи вас Боже,
      – написав політв'язень.

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      Аби підтримати заручника Кремля, можна надіслати лист через сервіс "Фсин-письмо". Потрібно вибрати м. Москва СІЗО-1 ФСВП Росії (99/1) і ввести ініціали – Дудка Володимир Михайлович, а аткож вказати рік народження – 1964.

      Володимир Дудка Олексій Бессарабов
      Політв'язні Олексій Бессарабов та Володимир Дудка / Фото "Крим.Реалії"

      Що відомо про "справу українських диверсантів"? 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі затримали працівників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки. Затриманих катували електрострумом і сфальсифікували справу щодо них.

      Севастопольський міський суд 4 квітня незаконно засудив фігурантів Дудку та Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив штраф Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів (близько 150 тисяч гривень), Бессарабову – 300 тисяч рублів (125 тисяч гривень).

      Верховний суд Росії 15 жовтня залишив чинним вирок українцям. Їх етапували до російського СІЗО "Матроська тиша". Звідти заручників Кремля переправлять в іншу колонію для відбування покарання. Рідні бранців покладають надії лише на обмін.

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Україна – Росія Новини України Українці в полоні РФ Анексія Криму Новини Криму Заручники Публікації
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