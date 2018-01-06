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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Visa закрила обслуговування карток з підтримкою біткойн

20:11, сьогодні 693 Читать новость на русском
Visa заблокувала використання біткойнів
Visa заблокувала використання біткойнів / Фото з відкритих джерел

Кілька провайдерів дебетових карт з підтримкою біткойн раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні.

Про це пише Tehnot.

Серед них – Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX. Ці провайдери дозволяли використовувати біткойни в звичайних торгових точках.

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Це трапилося через дії зі сторони платіжного сервісу Visa Europe. Користувачі повідомили, що їм надійшли листи від WaveCrest і інших компаній про закриття рахунків, хоча самі кошти залишилися недоторканими.

Зі свого боку, в Visa Europe заявили, що причиною стало недотримання WaveCrest правил членства в VISA, проте це не є боротьбою з криптовалютами.

Теги: Біткойн гроші
Джерело: 24 Канал
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