Visa закрила обслуговування карток з підтримкою біткойн
20:11, сьогодні 693 Читать новость на русском
Кілька провайдерів дебетових карт з підтримкою біткойн раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні.
Про це пише Tehnot.
Серед них – Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX. Ці провайдери дозволяли використовувати біткойни в звичайних торгових точках.
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Це трапилося через дії зі сторони платіжного сервісу Visa Europe. Користувачі повідомили, що їм надійшли листи від WaveCrest і інших компаній про закриття рахунків, хоча самі кошти залишилися недоторканими.
Зі свого боку, в Visa Europe заявили, що причиною стало недотримання WaveCrest правил членства в VISA, проте це не є боротьбою з криптовалютами.
Джерело: 24 Канал
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