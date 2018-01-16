Вища рада правосуддя звільнила суддю через арешти активістів Майдану

Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського районного суду Києва Олександра Дзюбу за арешти активістів Майдану 2013-2014 років.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВРП.

Зазначається, що влітку щодо Дзюби внесли подання на звільнення на підставі винесення постанов про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року.

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Дзюба не погодився з рішенням Другої Дисциплінарної палати і оскаржив його у Вищій раді правосуддя, проте вона залишила рішення без змін.

"Враховуючи зазначене, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Олександра Дзюбу з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", – повідомляє прес-служба.

