09:55
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 14°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Вишинського можуть обміняти на Сущенка, – адвокат російського журналіста

198 Читать новость на русском
Вишинського можуть обміняти на Сущенка
Вишинського можуть обміняти на Сущенка / Колаж 24 Канал

Головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського можуть обміняти на українського журналіста, політв'язня в Росії Романа Сущенка.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів адвокат Вишинського Андрій Доманський.

Зазначимо, що 4 червня Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

Ми не виключаємо цього. Кирило Вишинський зробив у п'ятницю відповідну заяву, він розуміє, що є "предметом" для обміну, що це була спецоперація, підготована ​​під певний момент. Ми добре це бачимо. Кирило і схвалив рішення про вихід з громадянства України, виходячи з цієї позиції,
– заявив Доманський.

Читайте також: Квартиру заарештованого головреда "РИА Новости. Украина" Вишинського обікрали у Києві, – РосЗМІ

Адвокат додав, що 4 червня до Адміністрації Президента України було скеровано заяву про вихід Вишинського з українського громадянства.

"І ми додатково хочемо зафіксувати його відправлення на місці в АП вручну. Ми б не хотіли, щоб воно десь там "загубилося". Крім того, нагадаю, що Кирило Вишинський зробив офіційну заяву про вихід з громадянства України під час засідання суду, і вона була озвучена через ЗМІ", – наголосив захисник російського журналіста.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського, який проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці. 1 червня Апеляційний суд відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу.

Теги: Новини України Роман Сущенко Українці в полоні РФ Кирило Вишинський журналісти Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Антрацит как средство гибридной войны
сьогодні, 08:40 Антрацит как средство гибридной войны
Віталій Кулик 399
Как Италия выступает против беженцев
4 червня, 23:00 Как Италия выступает против беженцев
Іван Яковина 669
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
4 червня, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
1123
Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
4 червня, 12:03 Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
2
4 червня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 699
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук