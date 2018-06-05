Вишинського можуть обміняти на Сущенка, – адвокат російського журналіста

Головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського можуть обміняти на українського журналіста, політв'язня в Росії Романа Сущенка.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів адвокат Вишинського Андрій Доманський.

Зазначимо, що 4 червня Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

Ми не виключаємо цього. Кирило Вишинський зробив у п'ятницю відповідну заяву, він розуміє, що є "предметом" для обміну, що це була спецоперація, підготована ​​під певний момент. Ми добре це бачимо. Кирило і схвалив рішення про вихід з громадянства України, виходячи з цієї позиції,

– заявив Доманський.

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Адвокат додав, що 4 червня до Адміністрації Президента України було скеровано заяву про вихід Вишинського з українського громадянства.

"І ми додатково хочемо зафіксувати його відправлення на місці в АП вручну. Ми б не хотіли, щоб воно десь там "загубилося". Крім того, нагадаю, що Кирило Вишинський зробив офіційну заяву про вихід з громадянства України під час засідання суду, і вона була озвучена через ЗМІ", – наголосив захисник російського журналіста.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського, який проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці. 1 червня Апеляційний суд відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу.