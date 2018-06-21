Варення з вишні: користь та шкода

Варення з вишні є одним з найбільш популярних та улюблених. Тому потрібно знати, які корисні та шкідливі властивості має такий продукт.

Варення з вишні вважається найбільш низькокалорійним.

Корисні властивості

Ягоди вишні насичують кров залізом, міддю і кобальтом. Речовини, які містяться у вишні, сприяють зниженню рівня цукру в крові.

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Дозрілі ягоди є хорошим джерелом вітаміну В9, фолієвої кислоти, необхідної для імунної та кровоносної систем. Вишня також збагачена вітамінами С, і РР, і А, і В1, і В2. У ній міститься калій натрій, кальцій, залізо, йод, фосфор, магній.

Вчені неодноразово доводили, що вишню корисно вживати для м'язів, шкіри і судин.



Користь та шкода вишневого варення

Вишневе варення містить залізо, яке є будівельним матеріалом для червоних кров'яних тілець. Такий продукт рекомендують при низькому гемоглобіні для профілактики анемії і недокрів'я.

Антоціани, через що колір вишні стає червоним, є антиоксидантами. Вони виводять поганий холестерин, полегшує стан при подагрі або нападі артриту, знизить ймовірність розвитку цих захворювань. Особливо корисним вишневе варення буде у зимовий період, оскільки в його складі міститься вітамін С. Такий вітамін активізує захисні функції імунітету, і протистоїть вірусним атакам.

Шкода варення з вишні

Варення з кісточками, яке зберігалося понад рік, починає виділяти синильну кислоту. Така речовина здатна отруювати організм людини, погіршувати роботу внутрішніх органів і може спричинити серйозні порушення.

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Протипоказано вживати вишневе варення дітям до одного року, оскільки вишня є потужним алергеном. На 50% варення складається з цукру, тому цей продукт провокує появу карієсу. Варення з вишні не можна вживати людям, які страждають на діабету.

Вживання вишні може принести шкоду при захворювання шлунково-кишкового тракту, особливо при виразці шлунка, підвищеній кислотності та захворювання легенів.



Користь та шкода вишневого варення

Не варто захоплюватися цим продуктом при ожирінні та людям, які мають на меті позбутися зайвої ваги. На 100 грамів варення містить 300 ккалорій.

До слова, для того, щоб підтримувати судини в здоровому стані, необхідно вживати вітамінно-мінеральні комплекси.

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