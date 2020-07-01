У місті Вишневе, що на Київщині, сталась ДТП прямо на пішохідному переході. Автомобіль наїхав на матір з 2-річною дитиною на руках.

На жінку з дитиною наїхали на пішохідному переході

Аварія трапилась на вулиці Європейській. Про це повідомляє Київ Оперативний у телеграм-каналі.

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Жінка тримала дитину на руках, а також везла дитячий візочок. Як тільки матір ступила на пішохідний перехід, з-за повороту виїхав автомобіль. Водій Ford, мабуть, не помітив жінку та наїхав на неї. Потерпіла спочатку опинилась на капоті автомобіля, а потім на дорозі разом з малюком.

У потерпілих – забої

На місце прибув поліцейський патруль та машина швидкої допомоги. За попередньою інформацією, у жінки та дитини – забої. На щастя, їхнім життям нічого не загрожує.

Наразі правоохоронці проводять розслідування та з'ясовують обставини ДТП.

Дивіться відео аварії: