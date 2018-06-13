Черешня чи вишня: дієтолог розповіла, який з плодів корисніший
Вишня і черешня є рослинами одного виду, і їхні плоди хоч і мають багато спільного, але й мають чимало різного. Дієтолог пояснила, у чому відмінність і який плід є більш корисним для здоров'я.
Про це Світлана Фус написала на своїй сторінці у Facebook.
"Обидві ягоди відрізняються кількісним складом цінних нутрієнтів. Вітамінно-мінеральний склад вишні багатший, а цукру вдвічі менше, ніж у черешні. І вишня, і черешня – низькокалорійні продукти. У свіжому вигляді ці ягоди мають приблизно однакову калорійність – 50 - 62 ккал", – зазначила дієтолог.
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Що цікаво, вишня є чемпіоном за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів і дорівнює значенню 22, у черешні – 25. Також плоди вишні містять гормон мелатонін, який нормалізує роботу ендокринної системи, підтримує холестерин у межах норми, має антидепресивну дію та покращує сон.
100 грамів черешень містять 10% від добової норми заліза, тож її варто їсти людям із залізодефіцитною анемією і тим, хто страждає дерматологічними захворюваннями.
Не варто багато їсти цих плодів людям, які мають схильність до діареї, підвищеного газоутворення в кишківнику, схильним до повноти і хворим на цукровий діабет, адже черешні мають підвищений вміст глюкози і фруктози.
Корисні властивості вишень і черешень:
- позитивно впливають на роботу серця та стан судин;
- знижують ризик утворення тромбів;
- позитивно впливають на рівень кров'яного тиску;
- допомагають у роботі нервової системі;
- допомагають тримати в нормі рівень холестерину;
- служать профілактикою простудних захворювань;
- покращують травлення, перистальтику кишечника, допомагають при запорах;
- позитивно впливають на стан волосся і нігтів.
Кому не можна їсти вишень та черешень
Дієтолог не рекомендує їсти плоди при алергічній реакції, людям з хронічними захворюваннями травного тракту в період загострення, при виразці або гастриті з підвищеною кислотністю.
Також через високий вміст органічних кислот, вживання вишні може стати причиною пошкодження зубної емалі, тож після їжі краще прополоскати рота.
Рекомендована норма фруктів – 300 грамів на день, тож частиною можуть бути ці ягоди.
Що таке глікемічний індекс? Це показник, який відображає, з якою швидкістю той чи інший харчовий продукт розщеплюється в організмі людини і перетворюється на глюкозу — головне джерело енергії.
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