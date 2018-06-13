11:30
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Черешня чи вишня: дієтолог розповіла, який з плодів корисніший

1777 Читать новость на русском
Вишня чи черешня – що корисніше
Вишня чи черешня – що корисніше / unsplash.com

Вишня і черешня є рослинами одного виду, і їхні плоди хоч і мають багато спільного, але й мають чимало різного. Дієтолог пояснила, у чому відмінність і який плід є більш корисним для здоров'я.

Про це Світлана Фус написала на своїй сторінці у Facebook.

"Обидві ягоди відрізняються кількісним складом цінних нутрієнтів. Вітамінно-мінеральний склад вишні багатший, а цукру вдвічі менше, ніж у черешні. І вишня, і черешня – низькокалорійні продукти. У свіжому вигляді ці ягоди мають приблизно однакову калорійність – 50 - 62 ккал", – зазначила дієтолог.

Читайте також: Чи корисне молоко для здоров'я: топ-3 міфи

Що цікаво, вишня є чемпіоном за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів і дорівнює значенню 22, у черешні – 25. Також плоди вишні містять гормон мелатонін, який нормалізує роботу ендокринної системи, підтримує холестерин у межах норми, має антидепресивну дію та покращує сон.

100 грамів черешень містять 10% від добової норми заліза, тож її варто їсти людям із залізодефіцитною анемією і тим, хто страждає дерматологічними захворюваннями.

Не варто багато їсти цих плодів людям, які мають схильність до діареї, підвищеного газоутворення в кишківнику, схильним до повноти і хворим на цукровий діабет, адже черешні мають підвищений вміст глюкози і фруктози.

Корисні властивості вишень і черешень:
- позитивно впливають на роботу серця та стан судин;
- знижують ризик утворення тромбів;
- позитивно впливають на рівень кров'яного тиску;
- допомагають у роботі нервової системі;
- допомагають тримати в нормі рівень холестерину;
- служать профілактикою простудних захворювань;
- покращують травлення, перистальтику кишечника, допомагають при запорах;
- позитивно впливають на стан волосся і нігтів.

Кому не можна їсти вишень та черешень

Дієтолог не рекомендує їсти плоди при алергічній реакції, людям з хронічними захворюваннями травного тракту в період загострення, при виразці або гастриті з підвищеною кислотністю.

Також через високий вміст органічних кислот, вживання вишні може стати причиною пошкодження зубної емалі, тож після їжі краще прополоскати рота.

Рекомендована норма фруктів – 300 грамів на день, тож частиною можуть бути ці ягоди.

Що таке глікемічний індекс? Це показник, який відображає, з якою швидкістю той чи інший харчовий продукт розщеплюється в організмі людини і перетворюється на глюкозу — головне джерело енергії. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Фото: Unsplash.
Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сьогодні, 11:00 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 151
Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
сьогодні, 08:06 Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
8787
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
12 червня, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 191
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 червня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 2110
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук