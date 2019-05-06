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      Виштовхували із палаючого літака: як рятували пасажирів авіасудна Superjet 100 в "Шереметьєво"

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      Палаючий літак в московському аеропорту "Шереметьєво"
      Палаючий літак в московському аеропорту "Шереметьєво" / фото з відкритих джерел

      Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала в пасажирському літаку Superjet 100 в аеропорту "Шереметьєво", брала активну участь в евакуації людей із авіасудна. Вона заявила, що екіпаж фактично виштовхував людей із палаючого літака.

      За словами Касаткіної, люди почали вставати з крісел і пробиратися до виходу, коли повітряне судно все ще рухалося з великою швидкістю. Пасажири дзвонили рідним і кричали, що літак горить і падає. Запис розповіді стюардеси опублікував Telegram-канал Baza.

      Читайте також: З'явилося відео з моментом аварійної посадки літака Superjet 100 в "Шереметьєво"

      Відразу після зупинки літака бортпровідниця розпочала евакуацію пасажирів.

      Все сталося дуже швидко, ні секунди не було часу. Пасажирів виштовхувала. Кожного за комір витягала, щоб вони не затримувалися на евакуації,
      – розповіла Касаткіна.

      Стюардеса підтвердила, що в літак ударила блискавка, після чого виникли проблеми зі зв'язком. Зліва на борту літака стався хлопок, потім все огорнуло чорним димом. За словами Касаткіної, всередині літака полум'я не було, проте ілюмінатори почали плавитися ще до зупинки авіасудна.

      Своєю чергою, командир літака Денис Євдокимов детально описав хронологію подій.

      За словами пілота, після зльоту в повітряне судно вдарила блискавка, через що сталася втрата радіозв'язку і перехід літака в режим прямого управління. Радіозв'язок потім вдалося частково відновити, водночас, екіпажу допомогли диспетчери, що задавали курс на виведення лайнера на злітно-посадкову смугу.

      При посадці швидкість літака, як стверджує Євдокимов, була звичайною.

      "Підходили до землі плавно, зі зменшенням вертикальної швидкості до моменту торкання. Не можу сказати точно, чому стався удар об землю. Швидкості було досить, до смуги підходили згідно з процедурою", – зазначив пілот.

      Він також підтвердив те, що літак загорівся вже після удару об землю.

      Що трапилось із пасажирським літаком Superjet 100?

      Літак "Аерофлоту", на борту якого перебували 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу, летів з Москви до Мурманська. Через півгодини після зльоту він здійснив аварійну посадку в московському аеропорту "Шереметьєво". Під час посадки у літака загорівся хвіст. Масштабну пожежу вдалося ліквідувати лише після того, як задня частина лайнера вигоріла повністю. За попередніми даними, у катастрофі загинула 41 людина. Поки відомо про 33 врятованих осіб.


      Список тих, хто вижив в авіакатастрофі в "Шереметьєво"

      За останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із Sukhoi Superjet 100:

      • Квітень 2019. Виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.
      • Березень 2019. У "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.
      • Лютий 2019. SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.
      • Жовтень 2018. Літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.
      • Жовтень 2018. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.
      • Липень 2018. Випробувальний Літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.
      • Червень 2018. Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.
      • Російська влада повинна була заборонити або щонайменше призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

      Що це за літак?Sukhoi Superjet 100 – регіональний реактивний пасажирський літак у двох версіях: для перевезення 75 або 95 пасажирів. Літає на відстань до 3000 кілометрів. Літак із 2008 року випускає спільне підприємство Superjet International при участі кількох іноземних компаній. До 2014 року більшість головних вузлів літака виробляли не у Росії.

      Спільне підприємство Superjet International заснували у вересні 2007 року російська компанією ЗАТ "Цивільні літаки Сухого" (49 % капіталу) та італійський військово-авіаційний концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капіталу).

      Російські фахівці називають цей проект одним із найамбітнішим в авіапромі Росії. Він мав би відродити авіапромисловість Росії після розпаду СРС та повернути її на світовий ринок цивільних магістральних літаків. Його з бюджету фінансували дуже щедро.

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      Теги: Авіакатастрофа в Шереметьєво Новини Росії Жертви Пожежа авіація Москва
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