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      Вишукана класика на ELLE STYLE AWARDS: що одягнули Осадча, Бабкін і Дорофеєва на зіркову вечірку

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      7 листопада відбулась церемонія нагородження преміями ELLE STYLE AWARDS серед визначних постатей в українському шоу-бізнесі. На світську подію завітало багато знаменитостей, які продемонстрували розкішні образи у чорно-білій гамі.

      Яскраві фото з церемонії вручення нагород вже з’явились на сайті видання Elle.ua.

      Читайте також: Аніта Луценко потрапила до рейтингу найстильніших українців за версією журналу ELLE: перелік

      До списку переможців увійшло 14 найстильніших українців з різних галузей: фітнес-тренери, блогери, актори та співаки. Лауреатів міжнародної премії обирали читачі видання шляхом онлайн-голосування, а вишукані кубки розробив ювелірний партнер премії Pandora.

      ELLE STYLE AWARDS
      Премія ELLE STYLE AWARDS

      На зіркові подію завітало також багато інших знаменитостей, які були або номіновані на премії від ELLE, або стали VIP-запрошеними. До числа таких увійшли Катерина Осадча, Сергій і Сніжана Бабкіни, Володимир Остапчук і Олена Войченко, Андре Тан, Тімур Мірошниченко та Інна Рудник, Іраклі Макацарія, Надя Дорофеєва та Олексій Завгородній, Монатік та багато інших.

      ELLE STYLE AWARDS
      Катерина Осадча на ELLE STYLE AWARDS

      ELLE STYLE AWARDS
      Монатік на ELLE STYLE AWARDS

      ELLE STYLE AWARDS
      Гурт "Время и Стекло" на ELLE STYLE AWARDS

      ELLE STYLE AWARDS
      Сергій Бабкін і Володимир Остапчук на ELLE STYLE AWARDS

      Більше світлин дивіться у фотогалереї

      Теги: LifeStyle Фотоновини Катя Осадча Монатік Надя Дорофеєва Сергій Бабкін
      Джерело: 24 Канал
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