Вишукана сексуальність: як виглядала друга весільна сукня Тіни Кунакі

Нещодавно відгриміло весілля 51-річного актора Венсана Касселя та його 21-річної коханої Тіни Кунакі. Спочатку в мережі з’явилися фото з першими весільними образами, як вже сьогодні можна побачити, що ж одягнули молодята для неформальної закритої вечірки.

Нове фото на своїй Instagram-сторінці опублікував модельєр Simon Porte Jacquemus.

Якщо для весільної церемонії Тіна Кунакі обрала розкішну білу сукню від бренду Vera Wang, то вже ввечері її можна було побачити у сексуальному платті кольору шампанського бренду Jacquemus. Сукня до колін на тоненьких бретельках, зшита в простому силуеті, виглядала дуже елегантно та сексуально.

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На спільному фото новоспечене подружжя стоїть перед тортами-чізкейками, щоб розрізати їх, та виглядає неймовірно щасливо.



Венсан Кассель і Тіна Кунакі на весіллі 24 серпня

У свою чергу Венсан Кассель гармонійно доповнював наречену, – для першого виходу він одягнув стильний білий костюм з рожевою сорочкою, а для другого образу – світло-коричневі лляні штани та сорочку, в тон сукні Тіни.

Допис, поширений Queen Tina Kunakey (@queen._tina) 24 Сер 2018 р. о 8:44 PDT

Нагадаємо, що Венсан Кассель освідчився Тіні в березні цього року, а 24 серпня пара побралася. Вони познайомилися в 2015 році на острові Ібіса одразу після того, як Венсен Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.