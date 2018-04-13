Вишукана Шарліз Терон знялася для обкладинки ELLE: фото

Відома актриса Шарліз Терон стала головною героїнею американського видання ELLE. Зірка знялася у стильній фотосесії та дала інтерв'ю, в якому розповіла про расизм, материнство і кар'єру.

Шарліз виховує двох темношкірих дітей: шестирічного Джексона і трирічну Августу. У розмові з виданням зірка відверто зізналася, що готова назавжди покинути США, якщо тема расової дискримінації буде замовчуватися, а її дітям загрожуватиме небезпека.

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Шарліз Терон для ELLE

Терон також пригадала історію, як вона в дитинстві написала мамі листа і попросила усиновити для неї брата або сестру. Кінозірка зізналася, що не розуміла, чому навколо так багато сиріт, і чому їх мало хто бере в сім'ю.

"Усиновлення – для мене дуже важлива тема. Я поважаю цей вчинок. Я ніколи не бачила різниці між вихованням дитини, яка усиновлена ​​і біологічно рідною, тому у мене немає почуття, ніби я щось упустила в житті", – сказала актриса.

У травні в прокат виходить новий фільм за участі Терон "Таллі". Актрисі довелося набрати вагу для ролі матері-одиначки.

"Набір ваги суттєво вдарив по мені. Я постійно їла: почала вживати багато вуглеводів і цукру. У мене вперше в житті почалася депресія, і повернення до звичного життя зайняло багато часу", – поділилася актриса.

Дивіться трейлер фільму "Таллі":