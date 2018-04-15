Вишукані сукні принцеси Діани покажуть на виставці у Лондоні

Подібна виставка вже відбувалась в лютому минулого року під назвою "Діана: її модна історія". Тоді вона мала великий успіх і організатори вирішили вдруге познайомити людей з гардеробом покійною леді Ді. Виставку відкриють 26 квітня.

Минулого року виповнилось 20 років з дня смерті неймовірної дружини та матері двох дітей – принцеси Діани. За три тижні до весілля її молодшого сина принца Гаррі та Меган Маркл, творці експозиції вдруге відкриють виставку, щоб наблизити шанувальників найвідомішої жінки планети до її дивовижних суконь.

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Відомо, що в рамках виставки також буде представлено багато нових нарядів принцеси Діани, які раніше не представлялись до огляду. Це буде чінос Armani з подорожі в Південну Африку, плаття Versace та вбрання для гала-вечері благодійного фонду в Чикаго. Ще будуть кілька образів, створених улюбленим дизайнером принцеси Catherine Walker, – їх можна було побачити на концерті Лучано Паваротті, під час відвідування Версаля та на гала-вечері аукціону Christie's.