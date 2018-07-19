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Вишукано та зі смаком: Топ-3 літні образи королеви Летиції

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Королева Летиція
Королева Летиція

Іспанська королева Летиція вражає своїми вбраннями на офіційних заходах. Упродовж місяця представниця королівської родини взяла участь у ряді подій, засвітивши чарівні літні образи.

Королева Летиція – своєрідний еталон стилю, елегантності та вишуканості в Іспанії. Дружина короля Філіпа VI завжди є бажаним гостем на урочистих подіях, відтак графік народної улюблениці дуже насичений. 24 канал пропонує переглянути Топ-3 літні вбрання, які королева Летиція засвітила упродовж місяця.

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Військовий парад в Мадриді

18 липня чарівна королева супроводжувала свого чоловіка на урочистому параді, організованому Центральною академією оборони в Мадриді. На захід королева Летиція вбрала світлу об'ємну спідницю та подовжений жакет від бренду Varela. Свій образ вона доповнила золотими туфлями на підборах та двоколірною сумкою. Сонцезахисні окуляри з золотими вставками на оправі завершили офіційний look розкішної Летиції. 

Під час заходу королева Летиція поважно стояла поруч з іспанським монархом. Король Філіп VI у військовій формі брав безпосередню участь в параді. 


Чарівна Летиція

 

 

Церемонія нагородження в Жироні

Щорічну церемонію нагородження науковців, що проходить в місті Жирона, відвідали представники королівської родини. Король Філіп VI та його дружина Летиція стали почесними гостями світського заходу. 

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Під час події королева засвітила яскраво-червону сукню, яка дуже пасувала їй. Струнку талію чарівна Летиція підкреслила чорним поясом. До образу вона підібрала стильне взуття на підборах та зібрала волосся у досить буденну зачіску, додавши її образу легкості. 

 

 

 

 

Відзначення 210-річчя з часу битви в місті Байлен

Королева Летиція вбрала розкішну міді-сукню на відзначення 210-ої річниці з часу Байленської битви. Іспанка засвітила світле плаття в чорну цятку, зібране поясом на талії. Відомо, що вбрання представниця королівської родини придбала в дизайнера Carolina Herrera. Цей бренд є одним з улюблених першої леді США Меланії Трамп.

До стильного вбрання королева Летиція підібрала взуття на підборах та сумочку. Ледь помітні аксесуари завершили look дружини монарха. 

 

 

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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