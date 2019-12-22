Вісім африканських країн переходять на єдину валюту
Вісім країн Західної Африки вирішили відмовитися від використання франка КФА і перейти на єдину валюту – еко. Крім того, усі вони розривають технічні зв'язки з Центральним банком і скарбницею Франції, а нова валюта регулюватиметься місцевими структурами.
Переходять на єдину валюту вісім країн Західноафриканського економічного та валютного союзу. Про це повідомив президент Кот-д'Івуару Алассан Уаттара під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, інформує Anadolu.
До слова: Ще одна країна хоче перейти на євро
Крім того, скасовано умову зберігання половини валютних резервів колишніх французьких володінь в Африці у Центробанку Франції. Остання залишатиметься країною-гарантом на випадок кризи.
На нову валюту еко переходять 8 країн:
- Бенін;
- Буркіна-Фасо;
- Гвінея-Бісау;
- Малі;
- Нігер;
- Сенегал;
- Того;
- Кот-д'Івуар.
Загалом до Західноафриканського економічного та валютного союзу входять 15 країн. Інші 7 членів союзу використовують власну валюту.
Що відомо про використання франка КФА в Африці?Франк КФА є грошовою одиницею в африканських країнах, які колись були колоніями Франції. Як грошова одиниця французьких володінь у Західній і Екваторіальній Африці він був введений декретом французького уряду від 26 грудня 1945 року.
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