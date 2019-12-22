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      Вісім африканських країн переходять на єдину валюту

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      Президент Кот-д'Івуару заявив про перехід 8 африканських країн на єдину валюту / aa.com.tr

      Вісім країн Західної Африки вирішили відмовитися від використання франка КФА і перейти на єдину валюту – еко. Крім того, усі вони розривають технічні зв'язки з Центральним банком і скарбницею Франції, а нова валюта регулюватиметься місцевими структурами.

      Переходять на єдину валюту вісім країн Західноафриканського економічного та валютного союзу. Про це повідомив президент Кот-д'Івуару Алассан Уаттара під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, інформує Anadolu.

      До слова: Ще одна країна хоче перейти на євро

      Крім того, скасовано умову зберігання половини валютних резервів колишніх французьких володінь в Африці у Центробанку Франції. Остання залишатиметься країною-гарантом на випадок кризи.

      На нову валюту еко переходять 8 країн:

      • Бенін;
      • Буркіна-Фасо;
      • Гвінея-Бісау;
      • Малі;
      • Нігер;
      • Сенегал;
      • Того;
      • Кот-д'Івуар.

      Загалом до Західноафриканського економічного та валютного союзу входять 15 країн. Інші 7 членів союзу використовують власну валюту.

      Що відомо про використання франка КФА в Африці?Франк КФА є грошовою одиницею в африканських країнах, які колись були колоніями Франції. Як грошова одиниця французьких володінь у Західній і Екваторіальній Африці він був введений декретом французького уряду від 26 грудня 1945 року.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Африка Новини Франції Кот-д'Івуар Буркіна-Фасо Малі Валюта
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