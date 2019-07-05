Вісім кандидатів у депутати відмовилися йти на вибори
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію восьми кандидатів у депутати до Верховної Ради, які подали заяви про відмову балотуватися.
Такі заяви були подані кандидатами у народні депутати України, які балотувалися в одномандатних округах як самовисуванці, передають "Українські новини".
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Комісія скасувала реєстрацію 8 кандидатів у народні депутати України:
• в окрузі №92:
– Гудзенко В. М,
– Гудзенко В. А,
• в окрузі №93:
– Горбаль В. М,
• в окрузі № 96:
– Таможный А. В,
• в окрузі №133:
– Андрікевич В. І,
– Анциферова Д. Ю,
– Баранський В. В,
– Баранський В. С.
Зазначимо, що 3 липня Центральна виборча комісія скасувала своє рішення про реєстрацію скандального блогера Анатолія Шарія та екс-регіонала Андрія Клюєва на дострокових парламентських виборах. Все через те, що Служба безпеки України підтвердила факт того, вони не перебували в Україні протягом останніх 5 років. Відтак, згідно із законом, не можуть балотуватися у Верховну Раду.
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