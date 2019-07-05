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      Вісім кандидатів у депутати відмовилися йти на вибори

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      Вісім кандидатів у депутати відмовилися йти на вибори
      Вісім кандидатів у депутати відмовилися йти на вибори / Фото з відкритих джерел

      Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію восьми кандидатів у депутати до Верховної Ради, які подали заяви про відмову балотуватися.

      Такі заяви були подані кандидатами у народні депутати України, які балотувалися в одномандатних округах як самовисуванці, передають "Українські новини".

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      Комісія скасувала реєстрацію 8 кандидатів у народні депутати України:

      • в окрузі №92:

      – Гудзенко В. М,

      – Гудзенко В. А,

      • в окрузі №93:

      – Горбаль В. М,

      • в окрузі № 96:

      – Таможный А. В,

      • в окрузі №133:

      – Андрікевич В. І,

      – Анциферова Д. Ю,

      – Баранський В. В,

      – Баранський В. С.

      Зазначимо, що 3 липня Центральна виборча комісія скасувала своє рішення про реєстрацію скандального блогера Анатолія Шарія та екс-регіонала Андрія Клюєва на дострокових парламентських виборах. Все через те, що Служба безпеки України підтвердила факт того, вони не перебували в Україні протягом останніх 5 років. Відтак, згідно із законом, не можуть балотуватися у Верховну Раду.

      Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні21 липня 2019 року. 24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Парламентські вибори 2019 Мажоритарники Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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