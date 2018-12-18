Вісім представників спорту потрапили у топ-100 найвпливовіших людей України

Вісім прямих або непрямих представників спорту увійшли в топ-100 найвпливовіших людей України за версією Forbes.

Як і в минулі роки, в рейтинг впливових увійшли відомі українські спортсмени – якщо про Україну в світі говорять не тільки в ключі затяжної політичної кризи і корупції, багато в чому це відбувається саме завдяки їхнім досягненням.

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5. Рінат Ахметов, президент "Шахтаря";

6. Ігор Коломойський, президент "Дніпра";

14. Віталій Кличко, колишній боксер, мер Києва;

54. Еліна Світоліна, тенісистка;

61. Андрій Павелко, президент ФФУ;

83. Олександр Усик, боксер;

87. Андрій Шевченко, тренер збірної України з футболу;

88. Василь Ломаченко, боксер.

Зазначимо, що кістяк цього рейтингу як і раніше становлять потенційні учасники президентських перегонів, топ-чиновники, голови парламентських фракцій, сірі кардинали і менеджери держкомпаній.

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