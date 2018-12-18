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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Вісім представників спорту потрапили у топ-100 найвпливовіших людей України

      151 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / WTA

      Вісім прямих або непрямих представників спорту увійшли в топ-100 найвпливовіших людей України за версією Forbes.

      Як і в минулі роки, в рейтинг впливових увійшли відомі українські спортсмени – якщо про Україну в світі говорять не тільки в ключі затяжної політичної кризи і корупції, багато в чому це відбувається саме завдяки їхнім досягненням.

      Читайте також: Forbes опублікував рейтинг спортсменок, які найбільше заробили за 2018 рік

      5. Рінат Ахметов, президент "Шахтаря";

      6. Ігор Коломойський, президент "Дніпра";

      14. Віталій Кличко, колишній боксер, мер Києва;

      54. Еліна Світоліна, тенісистка;

      61. Андрій Павелко, президент ФФУ;

      83. Олександр Усик, боксер;

      87. Андрій Шевченко, тренер збірної України з футболу;

      88. Василь Ломаченко, боксер.

      Зазначимо, що кістяк цього рейтингу як і раніше становлять потенційні учасники президентських перегонів, топ-чиновники, голови парламентських фракцій, сірі кардинали і менеджери держкомпаній.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олександр Усик Рінат Ахметов Рейтинги Ігор Коломойський Андрій Шевченко Forbes Віталій Кличко Василь Ломаченко Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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