Вісім представників спорту потрапили у топ-100 найвпливовіших людей України
Вісім прямих або непрямих представників спорту увійшли в топ-100 найвпливовіших людей України за версією Forbes.
Як і в минулі роки, в рейтинг впливових увійшли відомі українські спортсмени – якщо про Україну в світі говорять не тільки в ключі затяжної політичної кризи і корупції, багато в чому це відбувається саме завдяки їхнім досягненням.
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5. Рінат Ахметов, президент "Шахтаря";
6. Ігор Коломойський, президент "Дніпра";
14. Віталій Кличко, колишній боксер, мер Києва;
54. Еліна Світоліна, тенісистка;
61. Андрій Павелко, президент ФФУ;
83. Олександр Усик, боксер;
87. Андрій Шевченко, тренер збірної України з футболу;
88. Василь Ломаченко, боксер.
Зазначимо, що кістяк цього рейтингу як і раніше становлять потенційні учасники президентських перегонів, топ-чиновники, голови парламентських фракцій, сірі кардинали і менеджери держкомпаній.
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