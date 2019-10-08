19:30
8 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського
      Вєсті Кремля
      21:38, 7 жовтня
      Вєсті.UA: Кива засвітився на порносайті. Кортеж Зеленського
      Вєсті.UA
      21:14, 7 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Висловлювання міністра економіки України відлякує інвесторів і підприємців, – глава ДРС

      184 Читать новость на русском
      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / platforma-msb.org

      Відеоролик, в якому міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов розповідає про те, що його не цікавила Україна, підриває довіру бізнесу до влади.

      Про це заявила голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

      "Я б хотіла звернути увагу на те, що позиція міністра, як би ми там не говорили – це завжди політична позиція. Якщо людина не готова до політичної діяльності, то ніякі знання і ніякі, вибачте мені, тренінгові фішки не допоможуть зробити його політиком, який виробляє політику. Це просто абсолютно різні шаблони. Але, на жаль, поки що я не бачу переходу з однієї категорії в іншу. Я не знаю, коли цей ролик був записаний, але можу сказати, що те, що ми чуємо, це знову ж ось в серію підриву довіри. Ну як повинен реагувати інвестор або підприємець, який дивиться цей ролик? Ну це його просто лякає."

      Розшифровка відеоролика виглядає так:

      Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України:

      "Я б хотів, щоб ви розуміли, що я в принципі нічого не знаю. Я поїхав в дев'яносто дев'ятому році з України – писати докторську в аспірантурі в університеті Вісконсіна. І з тих пір я постійно повертаюся, але я повертався з особистих причин, тому що у мене дві сестри, племінники, тато – сім'я. І мене ніколи не цікавила особливо Україна. Мене цікавили там, не знаю, вітрильний спорт, мене цікавила сальса, наприклад, але мене не цікавили ніколи Україна, реформи, політика, економіка".

      blog_ava
      Представник Анастасії Заворотнюк вперше прокоментував стан здоров’я актриси
      сьогодні
      4998
      Теги: Податковий кодекс Податки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      сьогодні , 19:00 Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      Анна Брикова 659
      Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?
      сьогодні , 18:01 Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?
      Інна Жолобович 1010
      Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      сьогодні , 17:30 Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      Тетяна Мартинюк 758
      Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      сьогодні , 17:00 Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      Блог Соцмережі 243
      Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      сьогодні , 15:30 Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      Віталій Шабунін 908
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук