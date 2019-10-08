Висловлювання міністра економіки України відлякує інвесторів і підприємців, – глава ДРС

Відеоролик, в якому міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов розповідає про те, що його не цікавила Україна, підриває довіру бізнесу до влади.

Про це заявила голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

"Я б хотіла звернути увагу на те, що позиція міністра, як би ми там не говорили – це завжди політична позиція. Якщо людина не готова до політичної діяльності, то ніякі знання і ніякі, вибачте мені, тренінгові фішки не допоможуть зробити його політиком, який виробляє політику. Це просто абсолютно різні шаблони. Але, на жаль, поки що я не бачу переходу з однієї категорії в іншу. Я не знаю, коли цей ролик був записаний, але можу сказати, що те, що ми чуємо, це знову ж ось в серію підриву довіри. Ну як повинен реагувати інвестор або підприємець, який дивиться цей ролик? Ну це його просто лякає."

Розшифровка відеоролика виглядає так:

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України:

"Я б хотів, щоб ви розуміли, що я в принципі нічого не знаю. Я поїхав в дев'яносто дев'ятому році з України – писати докторську в аспірантурі в університеті Вісконсіна. І з тих пір я постійно повертаюся, але я повертався з особистих причин, тому що у мене дві сестри, племінники, тато – сім'я. І мене ніколи не цікавила особливо Україна. Мене цікавили там, не знаю, вітрильний спорт, мене цікавила сальса, наприклад, але мене не цікавили ніколи Україна, реформи, політика, економіка".