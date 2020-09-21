Коли ми всі радіємо, що збільшили пенсії чи мінімальні зарплати (за рахунок бюджету), то ми маємо розуміти, що немає ніяких бюджетних грошей. Всі бюджетні гроші – це гроші платників податків.

Не всі зрозуміли фундаментальне протиріччя між бажанням низьких податків і високими очікуваннями від держави. Якщо ви хочете платити маленькі податки (щоб розвивався бізнес, бо чиновники крадуть, бо держава зло – виберіть потрібне), то ви не повинні радіти підвищенню пенсій або збільшенню мінімальних зарплат.

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Або навпаки, якщо ви хочете високі пенсії, якісну державну медицину, сучасну освіту, високі мінімальні зарплати, то потрібно платити значні податки.

За все в державі платить платник податків!

Певна частка читачів зараз розсердилися і скажуть, що, мовляв, я не правий, і можна досягти і низьких податки, і якісних державних послуг. Більше того, саме через низькі податки можна покращити ситуацію в державі. Хтось розкаже про оптимальне (мале) податкове навантаження чи криву Лафера. Логіка (помилкова) наступна: низькі податки дозволять бізнесу і економіці розвиватись.

Буде більше бізнесу – буде більше надходжень в бюджет. В чому тут логічна помилка? В тому, що швидко так не стане. Зниження податків зараз може означати збільшення надходжень в майбутньому. Але це також означає менше грошей на пенсії, медицину, освіту саме зараз.

Я хочу донести своїми текстами одну просту річ. Коли ми всі радіємо, що збільшили пенсії чи мінімальні зарплати (за рахунок бюджету), то ми маємо розуміти, що немає ніяких бюджетних грошей. Всі бюджетні гроші – це гроші платників податків. Навіть якщо уряд запозичує чи друкує гроші, все одно за це платить платник податків та споживач. Тому підвищення мінімальних зарплат та пенсій зараз – це збільшення податкового навантаження сьогодні та в майбутньому, а також зменшення інвестицій в розвиток (через більший тиска на бізнес чи зменшення фінансування освіти тощо).

Я не висловлюю ніякої особистої позиції про те, чи потрібно збільшувати пенсії чи мінімальні зарплати. Я просто пишу, що в економіці все взаємопов’язано. І підвищення пенсій та мінімальних зарплат відбувається, в реальності, за наш з вами рахунок. Багато хто скаже – "хай олігархи чи чиновник перестануть красти і підвищимо пенсії за їхній рахунок". Будемо реалістами, а не фантазерами. По-перше вони не перестануть.

По-друге, щоб вони перестали, потрібно реформувати систему судів та правоохоронних органів. А взагалі то всю політичну систему. Будувати партії. І не підтримувати на виборах корупціонерів, популістів, про російські партії, тощо. І взагалі це довго і зараз не дуже виходить. Тому, мій висновок залишається – на практиці, підвищення зарплат та пенсій зараз відбувається за наш з вами рахунок.

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Чи потрібно це робити?

Тепер скажу, що я думаю особисто. Ні, не потрібно. Ми не можемо собі цього дозволити. Економіка падає, а ми підвищуємо соціальні стандарти. Замість цього потрібно ті обмежені кошти, що є у держави, спрямовувати на розвиток економіки та суспільства. Через освіту, через розвиток інфраструктури, через капітальні інвестиції і модернізацію виробництв, через зменшення податків.