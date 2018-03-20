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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Високі портові збори негативно впливають на конкурентоспроможність українського експорту

56 Читать новость на русском
Порт
Порт / vcrti.com.ua

Високі портові збори в українських морських портах негативно впливають на конкурентоспроможність вітчизняного експорту.

Таку думку Бізнес-порталу UAprom висловив голова Ради підприємців при Кабміні Леонід Козаченко.

"Збори дуже істотно впливають на вартість логістики. В Україні вона дуже висока. Відповідно, українські товари, що поставляються на експорт, втрачають свою конкурентоспроможність через вартість логістичних послуг", – сказав він.

При цьому експерт відзначив, що в порівнянні з європейськими портами українські ставки зборів набагато вищі.

"Потрібно вивчити аналогічний підхід в інших країнах, наприклад, в Євросоюзі, в США. Якщо там портові збори нижчі за наші, то потрібно з'ясувати, чому ми робимо гірше нашим експортерам", – підкреслив Л.Козаченко.

Голова Ради підприємців також нагадав, що промисловці вже звернулися до Президента України Петра Порошенка, голови ВРУ Андрія Парубія і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням про зниження ставок портових зборів ще на 54%.

"Цю пропозицію підтримали практично всі профільні асоціації, всі, хто має інтерес до розвитку логістики в Україні. Це консолідована позиція всіх промисловців. Її потрібно враховувати", – констатував експерт.

Теги: Петро Порошенко Володимир Гройсман Експорт
Джерело: 24 Канал
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