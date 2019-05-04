Високогір'я Карпат завалило снігом на початку травня

У перші дні травня високогір'я Карпат засипало снігом, а температура повітря тут навіть опускалася до 2 градусів морозу. Водночас пориви вітру становили до 30 метрів за секунду.

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, ще 29 квітня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становила +1 градус, а вітер дув у північно-західному напрямку зі швидкістю 2/3 метри за секунду. Наступного дня тут відбулося зниження температури до -1 градуса, проте сила вітру залишалася такою ж.

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Значне погіршення погодних умов фахівці почали спостерігати на горі Піп Іван Чорногірський 1 травня. Так, уранці температура повітря тут становила 1 градус нижче нуля, а вітер був північно-західним зі швидкістю 8 метрів за секунду.

Проте вже близько 12:00, починаючи з висот у 1300-1400 метрів через значний шар свіжого снігу стежки не проглядалися. Водночас через налипання на деревах і камінні не проглядалися маркери. Як кажуть синоптики, пориви вітру тут сягали до 30 метрів за секунду та сильно падав мокрий сніг.

2 травня ситуація на горі Піп Іван Чорногірський дещо стабілізувалася, щоправда було хмарно, туманно та падав сніг. Вітер дув у західному напрямку зі швидкістю 10 метрів за секунду, а видимість становила до 20 метрів.

Така ж погода спостерігалася на Чорногорі 3 травня, однак температура піднялася до 1 градуса тепла.

Натомість 4 числа стовпчики термометрів опустилися до позначки у 0 градусів і знову почав падати сніг, але вже дрібний. Крім того, тут спостерігалися вітер південно-західний і західний з швидкістю 8метрів за секунду, а також хмарність і обмежена видимість.

На початку травня сніг падав і у Сокирянах Чернівецької області, щоправда тут йогго супроводжував град. У підсумку сніговим покривом вкрилися зелена трава та вже розквітлі тюльпани. Щодо прогнозу погоди на 5 травня, то з ним Ви можете ознайомитися за цим посиланням.