Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів у Києві.

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Алгоритм доводиться до лікарень

Ляшко зазначив, що наразі не може повідомити кількість людей, які потребують протезування. За його словами, цю інформацію надасть Міністерство оборони, коли це буде можливо.

Розроблений чіткий алгоритм, який сьогодні вже доводиться до лікарень України, щоб медики відразу могли розповісти це травмованому або родині, яка з ним перебуває. Щоб вони розуміли чітко механізм, як подаються документи, яка компанія-виробник – для того, щоб підібрати найкращий і найзручніший для людини,

– заявив Ляшко.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Ляшко зазначив, що протез не буде на все життя, йому потрібне технічне обслуговування. Тому Україна відпрацьовує це з міжнародними партнерами, щоб локалізували якомога більше виробництва на території нашої країни, щоб надалі вести технічне обслуговування протезів.

Міністр також додав, що міжнародні партнери допомагають з протезуванням. Але для цього потрібна згода саме людини, яка його потребує. Адже це займе тривалий термін і не кожен готовий на такий час виїжджати з території України.

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Виклики перед українською медициною через війну

Раніше Віктор Ляшко повідомляв, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну загинуло 14 медиків, 48 отримали поранення. Також російські загарбники повністю зруйнували 122 медичні заклади.

Крім того, війна негативно позначиться на здоров'ї українців. За словами міністра, люди, які зараз в Україні переживають наслідки війни, "постарішали" на 10 – 15 років. Тобто недуги, якими люди хворіли, наприклад, у 60 років, тепер хворітимуть на них у 45 –50-річному віці.