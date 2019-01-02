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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Висотки із підземним паркінгом виростуть біля Стрийського парку у Львові: візуалізація

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      Біля Стрийського парку у Львові збудують дві висотки з підземним паркінгом
      Біля Стрийського парку у Львові збудують дві висотки з підземним паркінгом / Візуалізація ЛМР

      Біля Стрийського парку у Львові з'явиться житловий квартал з підземним паркінгом, у якому також будуть передбачені громадські приміщення.

      Два багатоквартирні будинки збудують на вулиці Карманського, 7А.

      Дивіться також: В історичному центрі Львова власник АЗС збудує сучасний готель: як він виглядатиме

      Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, які затвердив виконком міськради, висотність будинків не повинна перевищувати 9 поверхів.

      Львів будівництво Стрийський парк
      Візуалізація житлового кварталу на вулиці Карманського у Львові

      Висота першої багатоповерхівки становитиме 24 метри, друга буде на 10 метрів вищою. Земельні ділянки, виділені під будівництво, призначені для будівництва малоповерхівок (4-9 поверхів).

      Будівництво квартал Львів
      Як виглядатиме новий житловий квартал біля Стрийського парку у Львові

      Як інформує місцеве видання "Твоє місто", роботи виконуватиме ТзОВ "Гіацинт-Люкс". Згідно з даними системи Youcontrol, воно зареєстроване за місцем будівництва на вулиці Карманського у Львові.

      будівництво Львів стрийський парк
      На вулиці Карманського у Львові збудують дві багатоповерхівки

      Раніше стало відомо, що на вулиці Волоській, що теж неподалік від найбільшого у Львові Стрийського парку, збудують незвичний офісний центр та висотний каскад.

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      Теги: Новини України Новини Львова Новини нерухомості України Новини нерухомості Будівництво
      Джерело: 24 канал
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