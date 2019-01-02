Висотки із підземним паркінгом виростуть біля Стрийського парку у Львові: візуалізація

Біля Стрийського парку у Львові з'явиться житловий квартал з підземним паркінгом, у якому також будуть передбачені громадські приміщення.

Два багатоквартирні будинки збудують на вулиці Карманського, 7А.

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Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, які затвердив виконком міськради, висотність будинків не повинна перевищувати 9 поверхів.



Візуалізація житлового кварталу на вулиці Карманського у Львові

Висота першої багатоповерхівки становитиме 24 метри, друга буде на 10 метрів вищою. Земельні ділянки, виділені під будівництво, призначені для будівництва малоповерхівок (4-9 поверхів).



Як виглядатиме новий житловий квартал біля Стрийського парку у Львові

Як інформує місцеве видання "Твоє місто", роботи виконуватиме ТзОВ "Гіацинт-Люкс". Згідно з даними системи Youcontrol, воно зареєстроване за місцем будівництва на вулиці Карманського у Львові.



На вулиці Карманського у Львові збудують дві багатоповерхівки

Раніше стало відомо, що на вулиці Волоській, що теж неподалік від найбільшого у Львові Стрийського парку, збудують незвичний офісний центр та висотний каскад.