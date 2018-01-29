Виставка відомого українського художника відкриється в Києві

31 січня у виставковому залі "Золотое Сечение" відкриється експозиція робіт сучасного художника Михайла Деяка. Там будуть представлені вибрані твори з приватної колекції Михайла Василенка, який першим серед колекціонерів почав збирати полотна художника.

Вражаючі твори Деяка неодноразово йшли з молотка на торгах відомих українських та міжнародних аукціонних будинків. У кінці 2014 року його живописна робота Klitchko Brothers Emotion була продана на аукціоні Phillips за $11,8 тисяч. У 2015-му картину з серії Stools купили на цьому ж аукціоні за $16 тисяч, а вже в 2017-му робота Water була реалізована за $19 тисяч. За версією видання Art Investment, Деяк потрапив до списку ТОП-20 молодих сучасних художників з країн СНД, він також зайняв 7-ме місце серед найперспективніших художників України за версією Forbes. У 2016 році на міжнародному арт-ярмарку SCOPE Basel відбулася персональна виставка Михайла Деяка.

Картини Деяка знаходяться у фондах Національного художнього музею України. Окрім того, відомі українські та світові колекціонери прикрасили свої зібрання художніми творами перспективного автора, який постійно розвивається, експериментуючи з матеріалами та техніками,

– розповідає Михайло Василенко.

На виставці буде представлена ​​21 картина, більшість з яких публіка побачить вперше. Роботи написані у різних жанрах в період з 2006-го по 2011 рік.

Особливе місце в експозиції займають пейзажі Києва, Львова, Одеси і рідного для художника Закарпатського краю, а також кілька робіт написаних під час творчих поїздок автора до Венеції і Праги.

Ще студентом Михайло Деяк сильно виділявся серед художників свого покоління особливим відчуттям кольору, успадкувавши його у корифеїв Закарпатської художньої школи – Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Андрія Коцки. Сьогодні ж він досяг великих висот у своїй творчості, що підтверджує його постійна участь в масштабних проектах, затребуваність на арт-ринку і широке коло шанувальників його таланту,

– додає Василенко.

Відвідати виставку можна до 17 лютого з понеділка по суботу (11:00-19:00), неділя – вихідний. Вхід – вільний.

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