Виставковий бій між Кличком і Льюїсом не відбудеться: відомі причини

Реванш між почесним чемпіоном WBC, мером Києва Віталієм Кличком і британцем Ленноксом Льюїсом не відбудуться. Виставковий бій повинен був пройти в рамках щорічного 56-го конгресу WBC, який прийме українська столиця з 30 вересня по 5 жовтня.

Як повідомляє ESPN, команда Льюїса пояснила WBC, що ніяких пропозицій щодо бою не отримувала і згоди на нього не давала. Також відсутність домовленості по виставковому бою підтверджує і сторона Кличка.

Читайте також: Українець Дерев'янченко у жовтні проведе чемпіонський бій проти Джейкобса

За словами Віталія Кличка, виручені кошти від реваншу повинні були піти на благодійність.

Нагадаємо, Льюїс і Кличко зустрічалися 21 червня 2003 року. Поєдинок зупинили через розсічення у Віталія. На момент зупинки український суперважкоатлет вигравав за підрахунками суддів 58:56.Після бою британець пообіцяв Віталію Кличку провести реванш, але не дотримав слова і через кілька місяців завершив кар'єру.

В даний час обидва боксери давно завершили професійні виступи. Кличку вже 47 років, і він працює мером Києва, Льюїсу взагалі виповнилося 52 роки.