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Виставу Сергія Бабкіна заборонили показувати у драмтеатрі в Луцьку

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Сергій Бабкін та його дружина Сніжана
Сергій Бабкін та його дружина Сніжана / Прес-служба YULAINFO

Виставу за участю співака та артиста Сергія Бабкіна та його дружини Сніжани заборонили проводити у драмтеатрі в Луцьку. А лист із забороною надіслала обласна рада.

Про це місцевому виданню "Волинь24" розповів директор театру Анатолій Глива.

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"Нам прийшов лист з обласної ради з підписом першого заступника голови (Олександра Пирожика), що недоцільно давати в оренду приміщення. Ми є у комунальній власності, тому маємо питати дозволу", – пояснив Глива.

При цьому він додав, що не знає причин заборони вистави, але така ситуація виникає не вперше.

"Раніше забороняли виступи Потапа і Насті, "Неангелів". Це пов’язане з їхньою діяльністю в Росії. Також свого часу ми заборонили виставу Подерев’янського, бо вважали недоцільним нецензурну лексику зі сцени", – розповів Глива.

Вистава "Dracula" з Сергієм та Сніжаною Бабкіними у головних ролях мала відбутися у луцькому драмтеатрі 29 травня.

Організатор заходу Андрій Мацкевич розповів, що звернувся до обласного драмтеатру з повідомленням про виставу близько двох тижнів тому. Проте 13 квітня працівники театру усно відмовили йому.

Нібито з обласної ради, якій підпорядковується драмтеатр, прийшла заборона проводити виставу. Сказали переносити її в приватний заклад, без будь-яких пояснень причини,
– розповідав Мацкевич.

На його думку, заборона на виставу пов’язана з тим, що Бабкіна звинувачують в гастролях Росією.

Мацкевич додав, що організатори уже витратили понад 45 тисяч гривень на афіші, банери, ролики та завдатки артистам.

Нагадаємо, після початку війни на Донбасі, Бабкіним продовжував виступати в Росії. Однак після неодноразових звинувачень і скасування кількох концертів, Сергій публічно заявив, що вважає уряд РФ агресором.

Теги: Новини України LifeStyle Сергій Бабкін Новини Луцька Скандал
Джерело: 24 Канал
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