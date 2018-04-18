Вистрелили собі в ногу: Роскомнадзор заблокував власну систему "Ревізор" через Telegram

Роскомнадзор в боротьбі з Telegram заблокував власну систему "Ревізор", за допомогою якої відомство стежить, блокуються чи заборонені в Росії сайти.

Імовірно, це сталося через боротьбу з месенджером Telegram, повідомляє "Радіо Свобода".

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Про можливе блокування "Ревізора" стало відомо вранці 18 квітня. Роскомнадзор попросив інтернет-провайдерів перезавантажити систему. Сервіс наглядового відомства міг потрапити під обмеження разом з IP-адресами, які блокують в спробі заборонити Telegram.

Нагадаємо, 16 квітня суд дозволив Роскомнадзору заблокувати Telegram у Росії. При цьому Творець месенджера Павло Дуров заявив, що його сервіс почне використовувати вбудовані механізми для обходу блокування. І вже через кілька годин після початку блокування, яке відбулося 17 квітня, весь Telegram продовжив роботу без будь-яких обмежень на території Росії.