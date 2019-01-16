Виступ американської гімнастки підкорив соцмережі за лічені години: запальне відео
На студентському турнірі з гімнастики Under Armour 2019 Collegiate Challenge американська гімнастка Кетрін Охаші показала яскравий виступ.
Користувачів соцмереж вразило те, як дівчина легко і невимушено виконує складні акробатичні трюки. Особливо в інтернеті оцінили різке падіння гімнастки на шпагат після стрибка.
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Охаші показувала номер під музику Майкла Джексона. Виступ Кетрін сподобалося суддям, які поставили їй найвищий бал.
Відео цього піруету швидко розійшлося в соцмережі Twitter. Зараз у відео більше 37 мільйонів переглядів, 164 тисячі репостів і 685 тисяч лайків.
Джерело: 24 Канал
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