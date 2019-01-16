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      Виступ американської гімнастки підкорив соцмережі за лічені години: запальне відео

      2610 Читать новость на русском
      Кетрін Охаші вразила мережу
      Кетрін Охаші вразила мережу / Фото з відкритих джерел

      На студентському турнірі з гімнастики Under Armour 2019 Collegiate Challenge американська гімнастка Кетрін Охаші показала яскравий виступ.

      Користувачів соцмереж вразило те, як дівчина легко і невимушено виконує складні акробатичні трюки. Особливо в інтернеті оцінили різке падіння гімнастки на шпагат після стрибка.

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      Охаші показувала номер під музику Майкла Джексона. Виступ Кетрін сподобалося суддям, які поставили їй найвищий бал.


      Відео цього піруету швидко розійшлося в соцмережі Twitter. Зараз у відео більше 37 мільйонів переглядів, 164 тисячі репостів і 685 тисяч лайків.

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      Теги: Спорт Спортивна гімнастика
      Джерело: 24 Канал
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