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Виступ Дуа Ліпи та церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів: відео

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Дуа Ліпа на НСК
Дуа Ліпа на НСК "Олімпійський" на фіналі Ліги чемпіонів / Getty Images

Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа виступила перед початком фіналу Ліги чемпіонів на НСК "Олімпійський" у Києві 26 травня.

Перед початком матчу між іспанським "Реалом" та англійським "Ліверпулем", співачка виконала один зі своїх найвідоміших хітів "New Rules".

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Відео виступу Дуа Ліпи на НСК "Олімпійський"

Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві

До слова, перед тим Дуа Ліпа попозувала на українському стадіоні.

Теги: Ліга чемпіонів Реал – Ліверпуль Новини спорту Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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