Виступ Дуа Ліпи та церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів: відео
Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа виступила перед початком фіналу Ліги чемпіонів на НСК "Олімпійський" у Києві 26 травня.
Перед початком матчу між іспанським "Реалом" та англійським "Ліверпулем", співачка виконала один зі своїх найвідоміших хітів "New Rules".
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Відео виступу Дуа Ліпи на НСК "Олімпійський"
Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві
До слова, перед тим Дуа Ліпа попозувала на українському стадіоні.
Джерело: 24 Канал
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