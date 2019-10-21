13:24
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Мінкульт відреагував на скандальний виступ хору Верьовки з "95 кварталом"

      262 Читать новость на русском
      Скандальний виступ хору Верьовки з 95 кварталом: Горіла хата, палала
      Скандальний виступ хору Верьовки з "95 кварталом" / Скріншот з ютуб-відео

      "95 квартал" у шоу "Вечірній квартал" разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Йдеться про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Міністр культури Володимир Бородянський вважає, що радіти тому, що у людини згорів будинок – зловтіха, яка породжує вседозволеність.

      Володимир Бородянський у фейсбуці написав, що цю модель поведінки не можна підтримувати або виправдовувати – її можна тільки присікати.

      Що кажуть у хорі: Неприємна ситуація, – керівник хору імені Верьовки прокоментував участь у номері "Кварталу"

      Не можна перетворювати в норму те, що нормою не є,
      – наголосив Бородянський.

      Напередодні він попросив вибачення у Валерії Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки".

      Окрім того, заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк припустила у фейсбуці, що, можливо, доцільніше було б, якби держава підтримувала музичні гурти, які відтворюють і відроджують український фольклор, замість того щоб фінансувати "соцреалістичні проєкти, як от хор Верьовки".

      Важливо! У 2018 році хор Верьовки отримав 47 мільйонів 779 гривень державної підтримки.

      Подоляк висловила сумнів, чи варто державі продовжувати фінансувати хор імені Григорія Верьовки. Саму діяльність хору вона назвала "шароварщиною".

      Заступниця міністра припустила, що, якщо творчість хору Верьовки потрібна українському народу, то глядач підтримає її на концертах.

      Що відомо про хор імені Верьовки?Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки було засновано ще у 1943 році. Хор традиційно є учасником великих українських державних заходів. Також він виступав, зокрема, у Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Росії та Білорусі. У своєму доробку колектив має багато національних і міжнародних відзнак.

      Що відомо про скандальний виступ "95 кварталу"?

      "95-й квартал", одним із засновником якого є Володимир Зеленський, пожартував над нещодавньою пожежою у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Актор Євген Кошовий разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Жарт "кварталу" розкритикувало суспільство і представники влади.

      Важливо: Чи засуджуєте ви номер "Кварталу 95" про Гонтареву?

      Сама Гонтарева вважає, що таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Позов у суд подаватиме не буде, бо це "не матиме результату".

      Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

       

      blog_ava
      У США вимагають визнати "Азов" терористичною організацією
      сьогодні
      11772
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Горіла хата: скандал з 95 кварталом Міністерство культури, молоді та спорту Володимир Бородянський Квартал 95 Гроші Підпал будинку Гонтаревої
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Горіла хата": скандал із "Кварталом 95" і Гонтаревою – що треба знати
      сьогодні , 13:20 "Горіла хата": скандал із "Кварталом 95" і Гонтаревою – що треба знати
      Ірина Юрковська 5861
      Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      сьогодні , 12:06 Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      Михайло Макарук 1871
      Сором і ганьба, – реакція соцмереж на скандальний номер "Кварталу" про Гонтареву
      сьогодні , 11:38 Сором і ганьба, – реакція соцмереж на скандальний номер "Кварталу" про Гонтареву
      Северин Трач 1161
      Почти все как сказал Коломойский: Фурса про банкопад и скандал вокруг хора Веревки
      сьогодні , 11:19 Почти все как сказал Коломойский: Фурса про банкопад и скандал вокруг хора Веревки
      Сергій Фурса 1534
      Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      сьогодні , 10:01 Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      Книги для гурманів 1182
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук