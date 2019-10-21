Мінкульт відреагував на скандальний виступ хору Верьовки з "95 кварталом"

"95 квартал" у шоу "Вечірній квартал" разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Йдеться про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Міністр культури Володимир Бородянський вважає, що радіти тому, що у людини згорів будинок – зловтіха, яка породжує вседозволеність.

Володимир Бородянський у фейсбуці написав, що цю модель поведінки не можна підтримувати або виправдовувати – її можна тільки присікати.

Що кажуть у хорі: Неприємна ситуація, – керівник хору імені Верьовки прокоментував участь у номері "Кварталу"

Не можна перетворювати в норму те, що нормою не є,

– наголосив Бородянський.

Напередодні він попросив вибачення у Валерії Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки".

Окрім того, заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк припустила у фейсбуці, що, можливо, доцільніше було б, якби держава підтримувала музичні гурти, які відтворюють і відроджують український фольклор, замість того щоб фінансувати "соцреалістичні проєкти, як от хор Верьовки".

Важливо! У 2018 році хор Верьовки отримав 47 мільйонів 779 гривень державної підтримки.

Подоляк висловила сумнів, чи варто державі продовжувати фінансувати хор імені Григорія Верьовки. Саму діяльність хору вона назвала "шароварщиною".

Заступниця міністра припустила, що, якщо творчість хору Верьовки потрібна українському народу, то глядач підтримає її на концертах.

Що відомо про хор імені Верьовки?Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки було засновано ще у 1943 році. Хор традиційно є учасником великих українських державних заходів. Також він виступав, зокрема, у Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Росії та Білорусі. У своєму доробку колектив має багато національних і міжнародних відзнак.

Що відомо про скандальний виступ "95 кварталу"?

"95-й квартал", одним із засновником якого є Володимир Зеленський, пожартував над нещодавньою пожежою у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Актор Євген Кошовий разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Жарт "кварталу" розкритикувало суспільство і представники влади.

Важливо: Чи засуджуєте ви номер "Кварталу 95" про Гонтареву?

Сама Гонтарева вважає, що таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Позов у суд подаватиме не буде, бо це "не матиме результату".

Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео