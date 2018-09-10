Виступ Івана Дорна на "Танцях з зірками" – це… Ваша думка
Новий випуск розважального шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1" запам'ятався глядачам не лише пристрасними танцями, а й виступом одіозного виконавця Івана Дорна.
Користувачів соцмереж не на жарт обурив виступ Дорна, який раніше назвав в інтерв'ю війну на Донбасі "сваркою двох братів".
Читайте також: Виступ Івана Дорна на "Танцях з зірками": бурхлива реакція соцмереж
Після хвилі критики з боку глядачів, відео з Дорном видалили з YouTube, а також обмежили доступ до нього на сайті.
А що для вас означає "повернення" співака на українську сцену?
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)1 грудня 2013 , 17:35 12
Топ-новини: "Динамо" близьке до підписання легіонера, подробиці смерті Чанова10 лютого 2017 , 07:30
АЕК – Динамо: тренер греків вірить у підсумковий успіх16 лютого , 09:04