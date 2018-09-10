Виступ Івана Дорна на "Танцях з зірками" – це… Ваша думка

Новий випуск розважального шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1" запам'ятався глядачам не лише пристрасними танцями, а й виступом одіозного виконавця Івана Дорна.

Користувачів соцмереж не на жарт обурив виступ Дорна, який раніше назвав в інтерв'ю війну на Донбасі "сваркою двох братів".

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Після хвилі критики з боку глядачів, відео з Дорном видалили з YouTube, а також обмежили доступ до нього на сайті.

А що для вас означає "повернення" співака на українську сцену?