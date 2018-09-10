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Виступ Івана Дорна на "Танцях з зірками": бурхлива реакція соцмереж

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Іван Дорн
Іван Дорн / Instagram / @dorn_ivan

Третій прямий ефір розважального шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1" відзначився не лише запальними танцями, а й виступом скандального виконавця Івана Дорна. Користувачі соцмереж вже встигли прокоментувати провокативний номер у прямому ефірі.

Це вже не перша реакція соцмереж на участь скандальних зірок в проекті "Танці з зірками". Спершу на шоу запросили дружину скандального політика Віктора Медвечука – Оксану Марченко. Хвиля обурення не тільки прокотилась Україною, а й дійшла до журналістів "1+1". Попри шквал обурення телеведуча все ж вийшла на паркет.

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Цього разу під час третього ефіру український співак російського походження Іван Дорн, який часто гастролює Росією, виконав російськомовну пісню з повторюваними словами "Отямся". Перед його виступом ведучий Юрій Горбунов зазначив, що це "повернення" співака, а в анонсі звучало, що всі чекали на появу Дорна на українській сцені.

Користувачі соціальних мереж та давні прихильники проекту негативно відреагували на появу російського гастролера в шоу та загалом на телеканалі "1+1".

"Дорн виступатиме у "Танці з зірками". Що не так з "1+1", вже зовсім "СТБ"?".

"Дорн появився і вжe його нe має... Ку ку... Диво див. Скріншотик, прикріплю для згадки і доказу, що національний канал Украіни просто рулить, алe нe в ту сторону".

"Що? Іван Дорн. "Танці з зірками"".

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Спочатку Марченко в прайм тайм, тепер Дорн. Ну що, "1+1" , що наступне? "Медведчук наш президент"?".

"Тут зараз Іван Дорн на телеканалі "1+1" співав про "утопить весь мир". Цікаво... А будуть акції пікету проти його виступу".

"Мені от просто цікаво, коли Ваня Дорн на "Голосі країни" плакав під "Пливе кача", про що він думав бл*дь?".

"На ніч ввімкнула телевізор і випадково натрапила на "Танці". Це шок, друзі, суцільний... До речі, зірковий гість з музичним номером –Іван Дорн з підводкою "повернення зірки...".

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Але знайшлись і такі користувачі, які схвалили неочікуваний виступ Івана Дорна.

Іван Дорн здивував щиро. Сміливо, як нe крути присвячувати каналу "1+1" пісню зі словами: "Вчeра бeгали за мной на заправках, а тeпeрь я у них в музыкальных заставках".

"Ні-ні-ні, старий добрий лапочка-Дорн краще, ніж такий неординарний".

Теги: Новини України LifeStyle Музика Іван Дорн Скандал Російські гастролери Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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