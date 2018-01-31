Виступ Лаврова намагалися зірвати криками: відео

На конгресі з питань Сирії у Сочі виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова перервали криками із залу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Крики почали звучати майже одразу після появи Лаврова на сцені: деякі з представників сирійської делегації різко встали та спробували зірвати виступ міністра.

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Попри те Лавров зачитав звернення Путіна. Коли Лавров закінчив читати послання президента у залі почулися скандування російською мовою, але з сильним східним акцентом: "Хай живе Росія! Хай живе дружба!".

Такі вигуки викликали подальшу словесну суперечку на підвищених тонах між учасниками конгресу.

Лавров намагався виправити ситуацію, але у нього це виходило погано. Балаган в залі зупинила охорона.