Виступ Лаврова намагалися зірвати криками: відео
На конгресі з питань Сирії у Сочі виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова перервали криками із залу.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Крики почали звучати майже одразу після появи Лаврова на сцені: деякі з представників сирійської делегації різко встали та спробували зірвати виступ міністра.
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Попри те Лавров зачитав звернення Путіна. Коли Лавров закінчив читати послання президента у залі почулися скандування російською мовою, але з сильним східним акцентом: "Хай живе Росія! Хай живе дружба!".
Такі вигуки викликали подальшу словесну суперечку на підвищених тонах між учасниками конгресу.
Лавров намагався виправити ситуацію, але у нього це виходило погано. Балаган в залі зупинила охорона.
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