Виступ переможця Євробачення 2018 Нетти Барзілай: вражаюче відео

Переможцем Євробачення 2018 став учасник від Ізраїлю – Нетта Барзілай з піснею "Toy". За результати голосуванням журі та телеглядачів співачка отримала 529 балів.

У фіналі Євробаченні 2018 у португальському Лісабоні 12 травня перемогла учасниця від Ізраїлю – Нетта Барзілай з піснею "Toy". Співачка набрала 212 балів від журі. Після оголошення результатів пісенного конкурсу, за традицією переможець виконав свою пісню "Toy" ще раз.

Читайте також: Пісня переможця Євробачення 2018 Нетти Барзілай "TOY": текст і переклад

Євробачення 2018 переможець: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу):

Фінал Євробачення 2018 відбувся у португальському Лісабоні 12 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня.

З першого півфіналу до фіналу пройшли: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія та Ірландія. Переможці другого півфіналу – це конкурсанти з Сербії, Молдови, Угорщини, України, Швеції, Австралії, Норвегії, Данії, Словенії та Нідерландів.

Читайте також: Переможець Євробачення 2018 Нетта Барзілай: біографія співачки, яка підкорила всю Європу

Ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) виступили одразу у фіналі на правах країн-засновниць конкурсу. Португалія потрапила одразу в фінал як країна-господар. Представник Португалії – співачка Клаудіа Паскаль із піснею "O jardim" – виступила під номером 8.

До слова, раніше букмекери прогнозували, що перемогу здобуде Нетта Барзілай (Netta Barzilai) з Ізраїлю, друге місце пророкували Олександру Рибаку із Норвегії, а третє – дуету Madame Monsieur із Франції. Шанси українського виконавця букмекери спочатку оцінювали не дуже високо, прогнозуючи йому місце за підсумками фіналу в кінці двадцятки. Втім, після першої репетиції ставки на представника України на Євробаченні 2018 суттєво виросли. За результами фіналу, представник України – MELOVIN з піснею "Under The Ladder" – посів 17 місце.

Читайте також: Пісня переможця Євробачення 2018 Нетти Барзілай "TOY": текст і переклад

У 2018 році Португалія вперше приймала шоу завдяки минулорічній перемозі свого учасника Сальвадора Собрала, який став тріумфатором конкурсу в Києві. Всього в конкурсі пісні Євробачення 2018 взяли участь 43 країни, в тому числі Австралія, розташована далеко від Європи, але при цьому країна отримала спеціальний дозвіл від організаційного комітету. Також на конкурс повернулася Росія, яка в минулому році відмовилася брати участь в конкурсі в Києві через скандал з російської представницею Юлією Самойловою.

Цього року відразу ряд країн відмовилися від участі в конкурсі – Андорра, Боснія і Герцеговина, Люксембург, Монако, Словаччина і Туреччина.

Євробачення 2018 стало для України вже 15. За цей час представники нашої країни пропускали конкурс тільки 1 раз – в 2015 році через складну ситуацію в країні через російську агресію на Донбасі і в Криму. Всі попередні 14 разів представники України виходили в фінал Євробачення. Перемогу Україні принесли співачки Руслана та Джамала в 2004 і 2016 роках відповідно, і за іронією долі свої гірші результати українські виконавці показували на наступний рік після переможного Євробачення – Гринджоли з піснею "Разом нас багато" зайняли 19 місце, а O.Torvald на "домашньому" Євробаченні 2017 року посіли лише 24 місце, що стало найгіршим результатом для України за всю історію участі в Євробаченні.