Виступ розповнілої Ріанни на "Греммі" став інтернет-мемом: кумедні фото і відео

Ріанна вже близько року демонструє свої апетитні пишні форми та не соромиться своєї фігури. Однак виступ на музичній премії "Греммі-2018" став справжнім хітом.

Виступ барбадоської співачки на церемонії, мабуть, став одним з найемоційніших. З великою енергетикою і самовіддачею зірка в рожевому образі виконала композицію Wild Thoughts в компанії танцюристів.

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Однак вона, напевно, і не очікувала, що її виступ спровокує кумедну реакцію в інтернет-користувачів. Найбільше, що привернуло їхню увагу – це вираз обличчя співачки.

"Той момент, коли вона голодна і нарешті отримує трохи їжі", "Коли улюблена пече сирні палички, замість того, щоб розігріти їх в мікрохвильовці", "Це я, коли мені привозять піцу" та інші жартівливі коментарі пишуть прихильники та хейтери Ріанни.

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