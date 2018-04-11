Виступ Цукерберга перед Сенатом перетворили в мем: найцікавіше з мережі

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг у вівторок, 10 квітня, дав свідчення у Сенаті через витік даних користувачів.

Так званий "допит" Цукерберга тривав майже п’ять годин. Під час розмови з сенаторами очільник соцмережі багато вибачався та пояснював, а ті у свою чергу засипали його запитаннями.

За розмовою Цукерберга та сенаторів спостерігали сотні людей, дехто ще й встигав кепкувати з засновника Facebook у соціальних мережах.

Передовсім юзери порівнювали Цукерберга з роботом, через його неймовірну зосередженість та робили дотепні коментарі з цього приводу.

When you're trying really hard to look like a real person and not a robot. pic.twitter.com/x5NVmg6NUI — Aly Ellis (@alykeves) 10 квітня 2018 р.

"Коли ви справді намагаєтеся виглядати як справжня людина, а не робот".

I am a natural human! I am a natural human! I am a natural human! pic.twitter.com/nC5iGuQoBH — Sam Roudman (@sroudman) 10 квітня 2018 р.

"Я природна людина! Я природна людина! Я природна людина!"

When a female of the Homo Sapiens species sends you anatomical data #Zuckerberg #Reptilians pic.twitter.com/VxKH4fUOeV — Amish Meme Guy (@Amish_DB_lives) 10 квітня 2018 р.

Також дісталося і сенаторам, які розпитували Цукерберга.

Some of this Zuck testimony sounds a lot like me providing technical support to my relatives over Thanksgiving. — Dennis Crowley (@dens) 10 квітня 2018 р.

"Деякі з цих показань Цукерберга схожі на те, як я допомагаю з технікою родичам на День подяки"

This is like listening to myself trying to explain to my parents how their router works, for the millionth time. #Zuckerberg — Naomi Shapiro (@superdumb) 10 квітня 2018 р.

"Це схоже на ті випадки, коли я у мільйонний раз намагаюся пояснити моїм батькам, як працює роутер"

“Mr. Zuckerberg, I have just one question about Facebook: Where do I find my Hotmail?" pic.twitter.com/51f5cxnJiq — Jason O. Gilbert (@gilbertjasono) 10 квітня 2018 р.

"Містер Цукерберг, у мене є тільки одне питання про Facebook: Де я можу знайти мій Hotmail"