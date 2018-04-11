Виступ Цукерберга перед Сенатом перетворили в мем: найцікавіше з мережі
Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг у вівторок, 10 квітня, дав свідчення у Сенаті через витік даних користувачів.
Так званий "допит" Цукерберга тривав майже п’ять годин. Під час розмови з сенаторами очільник соцмережі багато вибачався та пояснював, а ті у свою чергу засипали його запитаннями.
За розмовою Цукерберга та сенаторів спостерігали сотні людей, дехто ще й встигав кепкувати з засновника Facebook у соціальних мережах.
Передовсім юзери порівнювали Цукерберга з роботом, через його неймовірну зосередженість та робили дотепні коментарі з цього приводу.
"Коли ви справді намагаєтеся виглядати як справжня людина, а не робот".
"Я природна людина! Я природна людина! Я природна людина!"
Також дісталося і сенаторам, які розпитували Цукерберга.
"Деякі з цих показань Цукерберга схожі на те, як я допомагаю з технікою родичам на День подяки"
"Це схоже на ті випадки, коли я у мільйонний раз намагаюся пояснити моїм батькам, як працює роутер"
"Містер Цукерберг, у мене є тільки одне питання про Facebook: Де я можу знайти мій Hotmail"