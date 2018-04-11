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МАРК ЦУКЕРБЕРГ САНКЦІЇ НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Виступ Цукерберга перед Сенатом перетворили в мем: найцікавіше з мережі

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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг / cnn.com

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг у вівторок, 10 квітня, дав свідчення у Сенаті через витік даних користувачів.

Так званий "допит" Цукерберга тривав майже п’ять годин. Під час розмови з сенаторами очільник соцмережі багато вибачався та пояснював, а ті у свою чергу засипали його запитаннями.

За розмовою Цукерберга та сенаторів спостерігали сотні людей, дехто ще й встигав кепкувати з засновника Facebook у соціальних мережах.

Передовсім юзери порівнювали Цукерберга з роботом, через його неймовірну зосередженість та робили дотепні коментарі з цього приводу.

"Коли ви справді намагаєтеся виглядати як справжня людина, а не робот".

"Я природна людина! Я природна людина! Я природна людина!"

Також дісталося і сенаторам, які розпитували Цукерберга.

"Деякі з цих показань Цукерберга схожі на те, як я допомагаю з технікою родичам на День подяки"

"Це схоже на ті випадки, коли я у мільйонний раз намагаюся пояснити моїм батькам, як працює роутер"

"Містер Цукерберг, у мене є тільки одне питання про Facebook: Де я можу знайти мій Hotmail"

Теги: Facebook Меми Курйозні новини Марк Цукерберг
Джерело: 24 Канал
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