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      Виступ Зеленського на інвестиційному форумі у Маріуполі: головне

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      Володимир Зеленський взяв участь у відкритті інвестиційного форуму в Маріуполі
      Володимир Зеленський взяв участь у відкритті інвестиційного форуму в Маріуполі / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті інвестиційного форуму у Маріуполі. Під час свого виступу він наголосив, що для Маріуполя це перший форум такого великого масштабу.

      Україна зараз у дуже непростому становищі, але це Apple, що розпочинає свій шлях у гаражі, заявив Володимир Зеленський.

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      Головні тези з виступу Володимира Зеленського

      Про війну на Донбасі

      Президент заявив, що зараз Україна підіймається і рухається вперед, але ці кроки є повільними та невпевненими.

      "Ми маємо один важкий тягар – це війна. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можна одним шляхом – дипломатичним", – заявив Зеленський.

      За його словами, для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку, бути державою, яку поважають і до якої дослухаються, бути процвітаючою, незалежною та успішною країною.

      Саме такою повинна стати Україна, саме цього зачекалися усі її громадяни. Саме тому я пішов у політику і, власне, саме тому сьогодні я тут. Ба більше, я впевнений, що саме тому сьогодні і ви тут,
      – підкреслив президент.

      Рузюмуючи, він наголосив, що мир в Україні – це запорука безпеки і стабільності в Європі та у світі, а успіх України – це і їхній успіх.

      Про економічне зростання України

      Володимир Зеленський наголосив, що успіх України неможливий без стабільного економічного зростання на рівні щонайменше 5%-7% щороку.

      "Це дійсно амбітне завдання, для вирішення якого потрібне масштабне залучення інвестицій. Цей форум має стати відправною точкою у цьому процесі. Усі небайдужі можуть стати безпосередніми учасниками у відновленні Донбасу та народженні нової України", – наголосив глава держави.

      Крім того, він розповів про пріоритетні плани нової влади, через які варто інвестувати в Україну:

      Рівні та єдині правила гри для бізнесу:
      мовиться про єдині правила для великого, середнього та малого бізнесу як українського, так і іноземного. За словами Зеленського, тільки чесна конкуренція дозволяє будувати процвітаючу економіку;

      Подолання корупції та ефективна робота правоохоронців:
      цей крок є необхідним для запровадження єдиних правил гри для бізнесу. Для цього здійснюються чистки у ГПУ, реформа СБУ та підтримка повної незалежності САП, НАБУ і ДБР;

      Зміни до законодавства:
      для покращення ефективності роботи правоохоронців та активізацчії боротьби з корупцією ухвалено ряд законопроєктів та постанов уряду. Зеленський підкреслив, що для того, аби робота правоохоронців не була марною, має відбутися справжня реформа судової системи;

      Запуск Вищого антикорупційного суду:
      президент заявив, що корумповані суду лякають інвесторів не менше, ніж постріли на Донбасі.

      Новина доповнюється...

      Виступ Зеленського на інвестиційному форумі: дивіться відео

       

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      Теги: Новини політики Новини України
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