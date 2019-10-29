Виступ Зеленського на інвестиційному форумі у Маріуполі: головне

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті інвестиційного форуму у Маріуполі. Під час свого виступу він наголосив, що для Маріуполя це перший форум такого великого масштабу.

Україна зараз у дуже непростому становищі, але це Apple, що розпочинає свій шлях у гаражі, заявив Володимир Зеленський.

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Головні тези з виступу Володимира Зеленського

Про війну на Донбасі

Президент заявив, що зараз Україна підіймається і рухається вперед, але ці кроки є повільними та невпевненими.

"Ми маємо один важкий тягар – це війна. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можна одним шляхом – дипломатичним", – заявив Зеленський.

За його словами, для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку, бути державою, яку поважають і до якої дослухаються, бути процвітаючою, незалежною та успішною країною.

Саме такою повинна стати Україна, саме цього зачекалися усі її громадяни. Саме тому я пішов у політику і, власне, саме тому сьогодні я тут. Ба більше, я впевнений, що саме тому сьогодні і ви тут,

– підкреслив президент.

Рузюмуючи, він наголосив, що мир в Україні – це запорука безпеки і стабільності в Європі та у світі, а успіх України – це і їхній успіх.

Про економічне зростання України

Володимир Зеленський наголосив, що успіх України неможливий без стабільного економічного зростання на рівні щонайменше 5%-7% щороку.

"Це дійсно амбітне завдання, для вирішення якого потрібне масштабне залучення інвестицій. Цей форум має стати відправною точкою у цьому процесі. Усі небайдужі можуть стати безпосередніми учасниками у відновленні Донбасу та народженні нової України", – наголосив глава держави.

Крім того, він розповів про пріоритетні плани нової влади, через які варто інвестувати в Україну:

Рівні та єдині правила гри для бізнесу:

мовиться про єдині правила для великого, середнього та малого бізнесу як українського, так і іноземного. За словами Зеленського, тільки чесна конкуренція дозволяє будувати процвітаючу економіку;

Подолання корупції та ефективна робота правоохоронців:

цей крок є необхідним для запровадження єдиних правил гри для бізнесу. Для цього здійснюються чистки у ГПУ, реформа СБУ та підтримка повної незалежності САП, НАБУ і ДБР;

Зміни до законодавства:

для покращення ефективності роботи правоохоронців та активізацчії боротьби з корупцією ухвалено ряд законопроєктів та постанов уряду. Зеленський підкреслив, що для того, аби робота правоохоронців не була марною, має відбутися справжня реформа судової системи;

Запуск Вищого антикорупційного суду:

президент заявив, що корумповані суду лякають інвесторів не менше, ніж постріли на Донбасі.

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Виступ Зеленського на інвестиційному форумі: дивіться відео