Висунення Сенцова на Нобелівську премію миру: Польська кіноакадемія зробила нову заяву

Висунення українського режисера Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру змусить Кремль переглянути справу незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомив президент Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський, пише "Укрінформ".

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Я глибоко переконаний, що це рішення Лєха Валенси змусить російську владу ще раз глянути на справу Олега,

– зазначив він.

Яблонський наголосив, що жест екс-президента Польщі Лєха Валенси чітко ставить Олега Сенцова серед інших багатьох прекрасних постатей історії останнього століття.

"Валенса каже: подивіться, неважливо – винний чи ні, засуджений чи ні. Він говорить: подивіться, це – людина, яка може бути взірцем для багатьох інших людей. Попри те, що він давав свідчення під тортурами, незважаючи на те, що він вважає вирок несправедливим – він не має у собі ненависті",– підкреслив Яблонський.

Нагадаємо, мер Парижа Анн Ідальго запропонує надати українському політв'язню Олегу Сенцову звання почесного парижанина на наступній сесії міської ради.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

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