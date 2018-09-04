Висунення Сенцова на Нобелівську премію миру: у Раді зареєстрований проект постанови

У Верховній Раді України 4 вересня зареєстрували проект постанови парламенту про заяву в Норвезький Нобелівський комітет щодо висунення кандидатури незаконно засудженого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

Відповідний проект постанови №9040 опублікований на сайті парламенту.

Авторами проекту постанови є низка народних депутатів від фракції "Блок Петра Порошенка", а також нардепи з "Народного фронту".

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Наразі не сайті Верховної Ради немає тексту проекту постанови та супровідних документів.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо. що екс-президент Польщі та нобелівський лауреат Лех Валенса пропонує висунути Олега Сенцова у кандидати на Нобелівську премію миру.



Валенса пояснив, що у сучасному світі мало таких людей-борців, як Сенцов, тому цей приклад потрібен, щоб заохочувати інших.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Як розгорталися події з Олегом Сенцовим?