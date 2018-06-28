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22:53, 26 червня
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Висвітлювати Leopolis Jazz Fest приїхав ведучий топової радіостанції у Великобританії

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Львів джазує вже другий день поспіль на Leopolis Jazz Fest 2018. Хедлайнерами 28 червня були відомі у музичному світі виконавці: Лі Рітенур та Дейв Грусін. Тисячі фанів з'їхалися до Львова з України та світу, щоби їх послухати.

Ведучий відомої у Великобританії радіостанції JazzFm вже вдруге у Львові. Крістофер Марк Прайс спеціально приїжджає висвітлювали фестиваль.

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Крістофер робить прямі включення зі Львова на хвилях JazzFm. Сьогодні вдалося, зокрема, записати інтерв'ю із Джеймі Колом. Він просто зачарував львівську публіку у перший день літнього фесту. Львів'яни кажуть, що прийшли на фест за неймовірною атмосферою і альтернативною музикою, яку грають наживо. Дехто навіть спеціально приїхав з інших міст, аби поджазувати по-львівськи. 

Цього року виступають виконавці, які мають в своєму джазі поєднання з роком, і з поп-музикою, і нотки модерну і навіть арт. Це, дійсно, відрізнається від того, що я чув тут минулого разу, коли звучав лише джаз в його класичному розумінні,
– розповів ведучий JazzFm Крістофер Марк Прайс.

Вже 29 червня у Львові виступатимуть музиканти з Ізраїлю, США, Німеччини, Данії та України. 

Більше – дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, Львів традиційно наприкінці червня заполонив джаз. У місті стартував найбільший джазовий фестиваль – Leopolis Jazz Fest. 2018 року він змінив назву, але не змінив традицій – на львівських сценах виступатимуть найкращі джазмени з усього світу.

Теги: Новини України Музика Новини Львова Великобританія
Джерело: 24 канал
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