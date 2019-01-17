Віта Семеренко тільки 29-а в спринті в Рупольдінгу, перемогла Кузьміна

Українські біатлоністки надзвичайно невдало провели спринтерську гонку на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Рупольдінгу. Найкращою з українок виявилася Віта Семеренко, яка фінішувала тільки на 29 місці.

Перемогу в гонці здобула росіянка Анастасія Кузьміна, яка виступає за Словаччину. Вона надзвичайно швидко та влучно відпрацювала на двох вогневих рубежах. Також Кузьміна була сильна ходом, що забезпечило їй успіх.

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Другий час у спринті показала італійка Ліза Віттоцці. Відстрілявшись на нуль, Віттоцці програла Кузьміній тільки 11,5 секунд. Третє місце у шведки Ханни Еберг. Вона програла Кузьміній майже тридцять секунд.

No beating Anastasiya Kuzmina today! The Slovak cleans all 10 targets to take the #RUH19 sprint ahead of @lisa_vittozzi and @hannaaaoberg



You can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/IuVlO6Bgqw — IBU World Cup (@IBU_WC) 17 января 2019 г.

Невдало гонку провели представниці України. Найкращою з наших спортсменок виявилася Віта Семеренко. Пробігши одне коло штрафу, вона подолала спринт за 20 хвилин 52 секунди – 29 місце. Валентина Семеренко з двома колами штрафу опинилася аж на 59 позиції.

Анастасія Меркушина з двома промахами фінішувала 67-ю. Також двічі на стрільбі помилилася Юлія Джима – 73 місце. Найгіршою з українок була Олена Підгрушна. Під час двох вогневих рубежів вона допустила аж 3 промахи та посіла 97 місце.

Нагадаємо, що етап Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдінгу розпочався чоловічим спринтом. Перемогу здобув Йоханнес Бьо.