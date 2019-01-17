17:44
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Віта Семеренко тільки 29-а в спринті в Рупольдінгу, перемогла Кузьміна

      93 Читать новость на русском
      Результати спринтерської гонки в Рупольдінгу
      Результати спринтерської гонки в Рупольдінгу / twitter.com

      Українські біатлоністки надзвичайно невдало провели спринтерську гонку на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Рупольдінгу. Найкращою з українок виявилася Віта Семеренко, яка фінішувала тільки на 29 місці.

      Перемогу в гонці здобула росіянка Анастасія Кузьміна, яка виступає за Словаччину. Вона надзвичайно швидко та влучно відпрацювала на двох вогневих рубежах. Також Кузьміна була сильна ходом, що забезпечило їй успіх. 

      Читайте також: Росіянину Логінову нічого робити на Кубку світу, – шведський біатлоніст

      Другий час у спринті показала італійка Ліза Віттоцці. Відстрілявшись на нуль, Віттоцці програла Кузьміній тільки 11,5 секунд. Третє місце у шведки Ханни Еберг. Вона програла Кузьміній майже тридцять секунд.

       

       

      Невдало гонку провели представниці України. Найкращою з наших спортсменок виявилася Віта Семеренко. Пробігши одне коло штрафу, вона подолала спринт за 20 хвилин 52 секунди – 29 місце. Валентина Семеренко з двома колами штрафу опинилася аж на 59 позиції.

      Анастасія Меркушина з двома промахами фінішувала 67-ю. Також двічі на стрільбі помилилася Юлія Джима – 73 місце. Найгіршою з українок була Олена Підгрушна. Під час двох вогневих рубежів вона допустила аж 3 промахи та посіла 97 місце.

      Нагадаємо, що етап Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдінгу розпочався чоловічим спринтом. Перемогу здобув Йоханнес Бьо.

      Теги: Спорт Новини біатлону Валентина Семеренко Віта Семеренко Олена Підгрушна Юлія Джима Анастасія Меркушина
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко
      сьогодні , 17:01 Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко
      Олексій Чибісов 1548
      Скільки років треба українцю, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка по містах
      сьогодні , 16:01 Скільки років треба українцю, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка по містах
      Яніна Ткачук 2127
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      1023
      Провал Brexit: як британці нашкодили собі
      сьогодні , 15:02 Провал Brexit: як британці нашкодили собі
      Артем Овдієнко 939
      Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
      сьогодні , 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
      Олена Булан 799
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук