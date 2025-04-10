"Ветеран", бойовий досвід якого ніхто не може підтвердити: що відомо про стрільця у ТРЦ Львова
- У львівському ТРЦ "Форум" чоловік на кріслі колісному вистрілив з небойового пістолета у підлогу, ніхто не постраждав.
- Стрілець – Віталій Коваленко, відомий як місцевий аферист, має посвідчення УБД, але його бойовий досвід ніхто не може підтвердити.
Увечері 9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на кріслі колісному вистрілив з пістолета у підлогу. Стверджується, що він нібито місцевий аферист і сидів за крадіжку, шахрайство з документами та вимагання.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрія Жолоба.
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У ТРЦ Львова стріляв Віталій Коваленко
Андрій Жолоб розповів, що ім'я стрільця – Віталій Коваленко.
Стверджується, що у чоловіка був небойовий пістолет.
Оцей чоловік з пістолетом (на щастя не бойовим), Віталій Коваленко, таки не є визначальним представником учасників бойових дій, хоча певні ознаки (як от посвідчення УБД) свого часу він таки отримав,
– написав Жолоб.
На щастя, внаслідок інциденту у ТРЦ ніхто не постраждав. Деталі цього інциденту встановлюються.
Що відомо про Віталія Коваленка
Видання ZAXID.NET пише, що Коваленко з 2003 по 2009 рік сидів у Личаківській виправній колонії, зокрема, за крадіжку автомобіля, шахрайство з документами та вимагання. Хоча сам чоловік свою судимість не визнавав.
У 2016 році Коваленка затримала СБУ з підробленим посвідченням полковника розвідки. За даними справи він виманив сотні тисяч гривень у бізнесменів і чиновників начебто на допомогу армії. Щоправда, достатньо доказів тоді не знайшли, і його довелося відпустити.
У 2019 році керівниця Центру допомоги учасникам АТО Світлана Ткачук розповіла, що Коваленко не єдиний у місті, хто подав до центру фальшиві документи та намагався отримати 100 тисяч гривень допомоги.
А в 2020 році видання писало, що чоловік роками носив військову форму, називав себе полковником та збирав собі пожертви у Полтаві, Запоріжжі, Харкові. Чоловік запевняв, що брав участь у запеклих боях, але цьому підтверджень досі немає. Усюди він приносив лише копії, а не оригінали.
"Зі справжніх документів чоловік мав лише довідку багатодітного батька та документ про інвалідність І групи. Статусу УБД він не мав… Коваленко навіть збирав допомогу нібито на фронт від імені командира вигаданого батальйону "Ніхто крім нас"", – зауважує видання.
При цьому Коваленко таки їздив у зону АТО, жив біля фронту деякий час, публікував відповідні кадри.
Також служив у 24 бригаді імені Короля Данила, але надто короткий термін – лише з 23 червня по 14 липня 2017 року. Тому УБД він там не отримував.
А 11 вересня 2017 року його зачислили до 131 розвідувального батальйону. Там він теж довго не затримався – через півтора місяця його звільнили через службову невідповідність.
У лютому 2020 року Коваленко таки отримав справжнє посвідчення УБД. Але наступного місяця йому вручили підозру у підробці документів, а згодом виписали 850 гривень штрафу за використання завідомо підробленого документа.