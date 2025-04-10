"Ветеран", бойовий досвід якого ніхто не може підтвердити: що відомо про стрільця у ТРЦ Львова

Увечері 9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на кріслі колісному вистрілив з пістолета у підлогу. Стверджується, що він нібито місцевий аферист і сидів за крадіжку, шахрайство з документами та вимагання.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрія Жолоба.

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У ТРЦ Львова стріляв Віталій Коваленко

Андрій Жолоб розповів, що ім'я стрільця – Віталій Коваленко.

Стверджується, що у чоловіка був небойовий пістолет.

Оцей чоловік з пістолетом (на щастя не бойовим), Віталій Коваленко, таки не є визначальним представником учасників бойових дій, хоча певні ознаки (як от посвідчення УБД) свого часу він таки отримав,

– написав Жолоб.

На щастя, внаслідок інциденту у ТРЦ ніхто не постраждав. Деталі цього інциденту встановлюються.

Що відомо про Віталія Коваленка