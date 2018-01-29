Віталій Кличко передав символічний ключ від Євробачення меру Лісабона Фернандо Медіні

Такий обмін традиційно проводять країни-господарі пісенного конкурсу попереднього і наступного років. Також провели жеребкування і поділили виступи учасників на півфінали.

Українці співатимуть у другій половині другого півфіналу. Нагадаємо, торік на Євробаченні у Києві переміг представник Португалії Сальвадор Собрал.

Тож, цьогоріч найбільший європейський пісенний конкурс пройде у Лісабоні. Участь у ньому братимуть 42 країни. Україна виступатиме 10 травня, а фінал відбудеться 12 травня.

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Скажу чесно, дуже сподіваюся, що через рік Лісабон поверне ключі від Євробачення знову Києву! Найкращі побажання Лісабону від Києва і всього найкращого усім учасникам! І передаю маленький символ – ключ від Києва,

– прокоментував мер Києва.