Віталій Кличко повертається в ринг спеціально для одного бою

Мер Києва Віталій Кличко знову проведе бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу Ленноксом Льюїсом.

Поєдинок легендарних боксерів відбудеться у Києві під час 56-го конгресу WBC, повідомляє Братство Кличко. Формат бою поки не афішується, але відомо, що він матиме виставковий статус у рамках благодійного аукціону.

Це буде другий матч Леннокса Льюїса і Віталія Кличко. Перший відбувся 21 червня 2003 року. Той драматичний поєдинок, пізніше визнаний "боєм десятиріччя в суперважкій вазі", зупинив лікар через розсічення в українця. Тож Леннокса визнали переможцем, хоча тоді Віталій вів у рахунку 58:56.

Льюїс після бою пообіцяв матч-реванш, але не дотримав слова, бо через чотири місяці оголосив про завершення професійної кар'єри. Тепер, 15 років потому, британець може виконати обіцянку.

Дивіться також: Як Усик готується до бою з Гассієвим

Конгрес WBC (нинішній – 56-й за ліком) вперше в історії відбудеться у Києві. В ньому візьмуть учать близько 700 учасників зі 160-ти країн світу. Серед них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, спортивні менеджери і функціонери. За словами президента WBC Маурісіо Сулеймана, на конгрес також запрошені Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, вже підтвердили свою участь Ріддік Боу і Хуліо Сезар Чавес. Ініціатором проведення конгресу у Києві виступив Віталій Кличко.