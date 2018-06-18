Віталій Кличко увійшов в 5-ку найвпливовіших політиків-спортсменів в світі

П'яте місце в рейтингу найуспішніших політиків у світі, які раніше були спортсменами дісталось меру Києва. Список, до якого увійшли десять чоловік, було опубліковане британським виданням The Independent.

Про це повідомляється на independent.co.uk.

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Перше місце у списку займає екс-лідер британських демократів, рекордсмен Великобританії в бігу на 100 метрів Мензіс Кемпбелл.

Друга позиція дісталась парламентському депутату від Уоксхолла, чемпіонці Північної Ірландії зі стрибків у висоту Кейт Хой.

На третій позиції – прем'єр-міністр Великобританії з 1963 по 1964 рік, професійний гравець в крикет серед спортсменів-політиків – Алекс Дуглас-Хьюмен.

Четверта сходинка рейтингу дісталась лідеру третьої за величиною партії в національних зборах Пакистану, капітану збірної країни по крикету Імранову Хану.

П'яте місце належить колишньому чемпіону світу з боксу в суперважкій вазі, нинішньому міському голові Києва Віталію Кличку.