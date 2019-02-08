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      Віталій Кличко відреагував на ДТП з п'яним чиновником у Києві

      32 Читать новость на русском
      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / Андрій Гудзенко

      Кличко прокоментував інцидент та доручив підготувати документи, необхідні для звільнення заступника голови Голосіївської РДА Юрія Ткаченка, який здійснив ДТП на Південному мості у Києві, керуючи автомобілем у нетверезому стані.

      24 канал повідомляв, що чиновник керуючи БМВ протаранив інше авто у момент коли співробітниця патрульної поліції проводила оформлення іншої аварії. Патрульну затисло між двома автомобілями внаслідок чого вона отримала травму ноги.

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      Віталій Кличко заявив, що інцидент для нього є дуже неприємним і він вже підготував відповідні документи для звільнення винуватця.

      Я переконаний, що такі чиновники, як Ткаченко, не повинні працювати на державній службі. Людина, яка сідає нетверезою за кермо, – вже злочинець, бо створює загрозу здоров’ю і життю інших людей, 
      – написав Кличко.

      Міський голова столиці додав, що не бачить підстав працювати з людьми, які "нахабно порушують правила поведінки у суспільстві. І вони повинні нести за законом відповідальність за свої дії".

       

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      Теги: Новини України Віталій Кличко Новини Києва Аварії та ДТП Поліція
      Джерело: 24 Канал
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