Віталій Кличко відреагував на ДТП з п'яним чиновником у Києві

Кличко прокоментував інцидент та доручив підготувати документи, необхідні для звільнення заступника голови Голосіївської РДА Юрія Ткаченка, який здійснив ДТП на Південному мості у Києві, керуючи автомобілем у нетверезому стані.

24 канал повідомляв, що чиновник керуючи БМВ протаранив інше авто у момент коли співробітниця патрульної поліції проводила оформлення іншої аварії. Патрульну затисло між двома автомобілями внаслідок чого вона отримала травму ноги.

Читайте також: ДТП у Харкові: прокурор озвучив яке покарання він вимагає для Зайцевої та Дронова

Віталій Кличко заявив, що інцидент для нього є дуже неприємним і він вже підготував відповідні документи для звільнення винуватця.

Я переконаний, що такі чиновники, як Ткаченко, не повинні працювати на державній службі. Людина, яка сідає нетверезою за кермо, – вже злочинець, бо створює загрозу здоров’ю і життю інших людей,

– написав Кличко.

Міський голова столиці додав, що не бачить підстав працювати з людьми, які "нахабно порушують правила поведінки у суспільстві. І вони повинні нести за законом відповідальність за свої дії".