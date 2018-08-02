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Віталій Козловський без трусів повисів на турніку 18+

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Віталій Козловський
Віталій Козловський / Instagram / @vkozlovskiy

Український виконавець Віталій Козловський опублікував нове гаряче фото, на якому повністю голий висить на турніку. Новий кадр навіть прокоментувала колишня наречена співака Раміна Есхакзай.

Гаряче фото топлес Віталій опублікував у своєму Instagram день тому. На фоні степових краєвидів співак вирішив похизуватись спортивним тілом та рельєфними формами, повисівши на турніку. Голий він чи ні, але інтимну зону він прикрив малюнком серця.

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"Я жорстко повис на Любові! А ви на чому висите?", – підписав фото Козловський, заінтригувавши користувачів хештегами про те, що, можливо він голий і попросив "вибачення" у матері, що він ексгібіціоніст.


Віталій Козловський опублікував еротичне фото

На відверте фото кумедно відреагував український телеведучий Анатолій Анатоліч.

Від коментарів не втрималась і його екс-наречена та кохана зірка Playboy Раміна Есхакзай: "А це в честь чого фото? У мене начебто оголеності не було". Зірка натякнула на ситуацію кількамісячної давності, коли вони після розставання публікували іронічні фото в мережі на адресу одне одному. На це у Віталія знайшлась своя відповідь: "Це вже інша історія. Розкажу якось у новому сезоні "Ходять чутки".

Нагадаємо, що через 9 місяців після раптового розставання Раміни та Віталія екс-пара знову зустрілась на телевізійній програмі "Ходять чутки", ведучою якої стала сама модель Есхакзай.

Теги: Еротика LifeStyle Музика Віталій Козловський
Джерело: 24 Канал
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